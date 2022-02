TREASURE 'tẩu tán' hơn 700.000 bản mini cho album đầu tiên, chiếm lĩnh thị trường Nhật Bản

Theo YG Entertainment vào ngày 19/2, mini-album đầu tiên của TREASURE là “THE SECOND STEP: CHƯƠNG ONE” đã bán được hơn 700.000 bản tính đến 2h chiều ngày 18/2. Đây là kỷ lục cao nhất của nhóm về doanh số bán single album kể từ khi debut.

Mini-album đầu tiên của TREASURE đã bán được hơn 700.000 bản

Không chỉ vậy, nếu nhìn vào tỷ lệ tiêu thụ mini-album của TREASURE theo quốc gia thì Hoa Kỳ chiếm đến hơn 20%, vượt qua các khu vực Châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Đông Nam Á. Ngoài ra, album lần này của nhóm cũng đạt No.1 iTunes (bảng xếp hạng album) ở 30 quốc gia và lãnh thổ.

TEASURE là 'em út' trong công ty YG

Ở thị trường Nhật Bản, ca khúc “JIKJIN” đã thẳng tiến đến vị trí #1 trong Top 100 Line Music của Nhật Bản ngay sau khi phát hành vào ngày 15/2. Ngày hôm sau, bài hát tiếp tục càn quét các BXH hàng đầu của Nhật Bản như Rakuten Music, Apple Music, iTunes, AWA và mu-mo. Có thể thấy, lần comeback này của TREASURE là một sự thành công vượt bậc của nhóm, cho thấy sự nổi tiếng ngày càng gia tăng.

Treasure gồm 12 thành viên

TREASURE sẽ trở lại với album "The Second Step: Chapter One" cùng ca khúc chủ đề "JIKJIN" vào 4h chiều ngày 15/2. Được biết, TREASURE là nhóm nhạc nam thứ tư của YG Entertainment được thành lập thông qua chương trình truyền hình sống còn YG Treasure Box. Nhóm nhạc gồm tất cả 12 thành viên là Haruto, Hamada Asahi, Kim Jun-kyu, Choi Hyun-suk, Yoshinori, Mashiho, So Jung-hwan, Jihoon, Kim Do-young, Bang Ye-dam, Yoon Jae-hyuk, Park Jeong-woo.

Hiện tại, khán giả Hàn Quốc nói riêng và trên thế giới nói chung đều đang rất mong chờ vào màn comeback lần này của TREASURE.