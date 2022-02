Cuối tháng 12/2021, siêu mẫu Minh Tú khiến cộng đồng mạng chấn động khi công khai ngoại hình bạn trai ngoại quốc. Lý do dư luận bất ngờ trước thông tin này bởi từ trước tới giờ, Minh Tú luôn dính tin đồn “nhập nhằng” với tình cũ Andree Right Hand.

Tháng 12, làng giải trí chấn động khi Minh Tú công khai bạn trai người Đức

Theo chia sẻ của chân dài sinh năm 1991, bạn trai cô có tên là Chris, người Đức nhưng sinh sống và làm việc tại Châu Á được 15 năm. Hiện Chris đang làm nhân viên văn phòng trong một công ty đa quốc gia. Cả hai quen biết từ năm 2011 và hẹn hò 1 năm sau đó, nhưng đáng tiếc lại chia tay. Cho đến gần đây mới vô tình gặp lại và “gương vỡ lại lành”.

Thế nhưng, mùng 2 Tết, Minh Tú lại khiến dân tình thêm một lần xôn xao khi tuyên bố đi chơi với hội độc thân. Chưa dừng lại, mùng 3 Tết, cô nàng tiếp tục khiến fan lo lắng khi bất ngờ đăng tải 2 story có nội dung tâm trạng. Hai dấu hiệu này càng củng cố cho tin đồn thêm một lần “toang” của chân dài gốc Sài Gòn này với bạn trai người Đức.

Đập tan những tin đồn chia tay, Minh Tú khoe khoảnh khắc hôn má bạn trai cực ngọt

Không để fan đồn đoán thêm lâu, cách đây ít phút, Minh Tú đã chia sẻ hôn má bạn trai Tây cực ngọt trên trang cá nhân với dòng chú thích: “Cảm ơn anh đã luôn yêu em, quan tâm và luôn bên em”. Thế nhưng, không hiểu vì ngại hay lý do gì mà hiện tại, tấm hình đã “sủi bọt” khỏi tường nhà của cô nàng.

Thêm 1 khoảnh khắc "tình bể bình" khiến hội FA phải "ghen tị"

Cùng dòng sự kiện, fanpage của Minh Tú cũng chia sẻ thêm một tấm hình nữ người mẫu “má kề má” vô cùng tình cảm với bạn trai Chris. Cách hành xử này được đông đảo fan hâm mộ dành lời khen là vô cùng tinh tế. Chẳng cần “đao to, búa lớn”, cô nàng cũng có cách phủ nhận tin đồn rất riêng, tiện thể thả luôn “cẩu lương” cho công chúng.

Trong sáng 8/2, Minh Tú chia sẻ về tình hình bệnh trầm cảm của mình

Trong sáng nay, Minh Tú cũng khiến dân tình lo lắng khi tiết lộ về bệnh trầm cảm của mình. Cô viết: "Gửi tất cả những người bạn yêu quý của tôi, đầu tiên là tôi muốn nói lời cảm ơn về những chia sẻ cũng như tình cảm của mọi người. Tôi biết đây không phải thời điểm thích hợp để bản thân mình chìm vào bóng tối. Nhưng đôi lúc trong cuộc sống, tôi cảm thấy lạc lối, trống rỗng, không năng lượng và không có mục đích sống. Áp lực không, có chứ. Tôi đang bị trầm cảm.

Tôi muốn chia sẻ điều này vì tôi nghĩ mình nên nói gì đó với những người đang yêu thương mình và lo lắng có chuyện gì xảy ra với tôi. Từ tuần trước cho đến hiện tại, tôi nhận được rất nhiều tin nhắn từ mọi người. Tôi xin lỗi vì đã im lặng và không phản hồi lại. Tôi không dám khẳng định bản thân mình đã ổn ở hiện tại nhưng may mắn là tôi biết vấn đề mình đang gặp phải và tìm cách giải quyết nó. Tôi cần thời gian để bản thân vượt qua, thời gian sẽ chữa lành tất cả. Tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều!".

Hiện mọi nhất cử, nhất động của người đẹp này đang nhận được sự quan tâm của đông đảo dân tình. Ai cũng mong Minh Tú vẫn ổn, đủ mạnh mẽ để đương đầu với bệnh tật. Và càng thêm cầu trên con đường chiến đấu với bệnh tật, nữ người mẫu sẽ có sự hậu thuẫn, động viên đến từ bạn trai người Đức.

Minh Tú sinh năm 1991, là cái tên đắt giá trên sàn runway của Việt Nam thời điểm hiện tại. Để có thành công ngày hôm nay, cô đã trải qua những khó khăn, vất vả trong làng mẫu. Năm 2013, cô giành giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam và Á quân Asia's Next Top Model 2017. Minh Tú xuất sắc lọt top 10 cuộc thi Hoa hậu Siêu Quốc gia vào năm 2018. Hiện tại, người đẹp đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên cho cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ như The Face Vietnam, The Look Vietnam 2017,...