Trizzie Phương Trinh và Phương Loan là vốn là bạn bè thân thiết, luôn động viên và ủng hộ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Khi cố nghệ sĩ Chí Tài không may nằm xuống, vợ cũ Bằng Kiều luôn đồng hành, an ủi “Chị Bé Heo” Phương Loan vì sợ chị cô độc, tủi thân.

Trizzie Phương Trinh và chị Bé Heo Phương Loan là những người bạn thân thiết trong làng ca sĩ hải ngoại

Ngày 27/2, Trizzie Phương Loan cũng mới lái xe đưa Phương Loan đến thăm mộ cố danh hài Chí Tài nhân 100 ngày mất. Trizzie chia sẻ, tâm trạng Phương Loan đã khá thoải mái, không còn quá nặng nề như trước. “Chị Bé Heo” còn mặc một chiếc áo phông in hình gấu, váy xòe ngắn, khoác áo và đi một đôi boots cao cổ.

Nhân 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Chí Tài, Trizzie Phương Trinh đã đưa Phương Loan đến thăm mộ chồng

Status của vợ cũ Bằng Kiều gây chú ý

Mới đây, Trizzie Phương Trinh cũng chia sẻ một bài viết dài, thể hiện sự xúc động của bản thân khi tình cờ đọc được một bài thơ của fan nhí gửi tặng vợ chồng Phương Loan - Chí Tài. Vợ cũ Bằng Kiều viết:

“Hôm qua tình cờ đọc được bài thơ này trong nhóm IT'S JUST PHƯƠNG LOAN - CHÍ TÀI. Một bài thơ chất chứa nỗi lòng và tình yêu thương của một fan nhí tên Lê Yến Nhi (Mèo) gửi đến chị Phương Loan. Nó đã làm mình rất xúc động nên muốn chia sẻ lên đây để mọi người cùng đọc. Anh Tài và chị Loan không có con nên ông Trời đã đem đến cho chị một đàn heo con thật dễ thương. Các em là niềm, là niềm an ủi của chị trong lúc này. Ai cũng mong chị vui vẻ trở lại và luôn là Bé Heo hồn nhiên của anh Chí Tài. Hãy mãi là cô bé 16 tuổi nhí nhảnh như trong hình này nhé chị iu.

Đừng Khóc Nhé Heo Ơi

Heo ơi đừng buồn nữa

Anh giờ ở thiên đàng

Nơi đây anh rất tốt

Chỉ buồn vì xa em

Bé heo nhớ đừng khóc

Phải cười tươi mỗi ngày

Anh thương bé heo lắm

Em buồn mắt anh cay

Bé heo cười đẹp lắm

Nụ cười anh say mê

Nên em đừng khóc nhé

Anh vẫn giữ lời thề

Anh sẽ thương em mãi

Thương mỗi ngày nhiều hơn

Thương và thương suốt kiếp

Thương cả lúc dỗi hờn

Này bé heo yêu dấu

Em còn đàn heo con

Khóc nhiều nó lo lắng

Em nhớ luôn phải cười

Đàn heo thương em lắm

Nơi này anh an tâm

Anh sợ bé heo khóc

Không có ai dỗ dành

Giờ em vui lên nhé

Bên em có đàn heo

Và có cả anh nữa

Vẫn luôn luôn dõi theo”.

Trong buổi đi thăm mộ chồng, Phương Loan diện một chiếc áo phông in hình gấu dễ thương, phối cùng chân váy ngắn, đi đôi boots cao cổ, gương mặt toát lên vẻ vui vẻ, hạnh phúc

Đính kèm bài viết là hình ảnh của Phương Loan trong lần viếng mộ Chí Tài nhân 100 ngày mất của anh. Vợ cũ Bằng Kiều khẳng định, đọc bài thơ chính chị còn rơi nước mắt thì chính chủ sẽ cảm động đến chừng nào. Dù Chí Tài - Phương Loan không có con nhưng ông trời lại đem đến một đàn heo dễ thương, luôn đồng hành với chị Bé Heo, gửi những lời động viên tới chị mỗi ngày. Qua đó, Trizzie cũng gửi lời nhắn nhủ tới người chị thân thiết, mong chị mãi vui vẻ, hồn nhiên như hồi 16 dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra.

Một người hâm mộ gửi lời khen tới chị 7 Trizzie và được chị đáp lại

Bài viết nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Dưới bài viết, đông đảo dân tình thể hiện sự cảm kích trước tình cảm của Trizzie Phương Trinh với Phương Loan.

Sinh thời, cố NS Chí Tài rất yêu chiều bà xã Phương Loan

Sau 100 ngày mất của Chí Tài, Phương Loan đã dần cân bằng lại cuộc sống, vui vẻ, thoải mái hơn

Sau hơn 3 tháng kể từ ngày cố nghệ sĩ Chí Tài ra đi, ca sĩ Phương Loan đã vui vẻ, phấn khởi hơn. Chị không còn khóc nhiều, tâm trạng nặng trĩu mỗi khi đến thăm mộ chồng khiến người hâm mộ phần nào an tâm.