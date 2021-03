Chiều 28/2, người dân rúng động trước hình ảnh một bé gái có tên N.P.H ( 3 tuổi) rơi tự do từ tầng 12 của tòa chung cư thuộc phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, được anh Nguyễn Ngọc Mạnh ( 31 tuổi, tài xế xe tải quê Đông Anh, Hà Nội) cứu sống.

Khoảnh khắc thót tim nhất trong ngày cuối cùng của tháng 2, bé gái 3 tuổi treo lơ lửng ở lan can, trực rơi tự do khỏi tầng 12 của tòa chung cư

Kể về giây phút cứu bé gái 3 tuổi, 'người hùng' cho hay: “Khi đó, tôi đang ngồi trong ôtô chơi game, chuẩn bị đi chở hàng thì nghe tiếng hét. Ban đầu, tôi nghĩ là phụ huynh nào quát mắng con. Lúc sau, tôi thấy có người kêu cứu. Chạy ra ngoài, tôi ngó lên trên thì thấy một bé gái đang bám ở lan can. Khi nghe mọi người hô hoán, lúc đó tôi chỉ nghĩ cháu như con gái mình nên nhanh chóng cứu cháu. Tôi lập tức trèo qua bức tường cao 2,5m, nhảy lên mái tôn ở sân tầng một và đứng chờ bé gái".

Anh Mạnh làm tài xế xe tải, nhân lúc có việc ở tòa chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) đã cứu sống một mạng người

Anh Mạnh cho biết, mình đã tính toán rất kỹ hướng rơi của bé H. nhưng do trời mưa, mái che lại dốc nên khi bé rơi xuống, vẫn hơi chệch hướng. May là bé H. thoát khỏi cửa tử còn mái tôn in hằn vết lõm là minh chứng rõ nét cho vụ việc xảy ra vào chiều tối qua (28/2).

"Từ lúc tôi phát hiện vụ việc đến lúc đỡ được bé gái chỉ khoảng một phút. Khi đỡ được bé, tôi thấy bé bị chảy máu ở miệng, mắt trợn trừng nhìn tôi. Lúc đó tôi vừa ôm cháu dỗ dành "chú xin con, cho chú xin con, có chú đây rồi" và ôm chặt bé vào lòng. Sau khi đỡ được cháu bé, tôi bàn giao nạn nhân cho nhân viên bảo vệ của tòa nhà rồi rời đi giải quyết công việc, sau đó mới phát hiện ra tay mình bị bong gân nhẹ”, 'người hùng' Nguyễn Ngọc Mạnh kể lại sự việc.

Anh Mạnh ân hận vì cứu bé H. nhưng vẫn để bé bị thương

Điều hối tiếc nhất với anh là thời khắc diễn ra quá nhanh, đứng chưa vững nên khi đỡ vẫn khiến bé bị thương. Anh tin rằng, ai rơi vào hoàn cảnh giống mình cũng sẽ hành động tương tự. “Cứu người khác chính là tích đức cho con”, anh Mạnh khẳng định.

Do trời mua, mái che trơn trượt và dốc nên cú đỡ chưa hoàn toàn chuẩn xác. May mắn bé H. thoát chết và mái tôn bị lõm một lỗ lớn

Trước hành động nghĩa hiệp, đông đảo mạnh thường quân và sao nổi tiếng đã gọi điện ngỏ ý hỗ trợ, tặng tiền hoặc hiện vật cho anh. “Có rất nhiều người đến chật cả nhà, hỏi han về việc của cháu và sức khỏe của tôi. Nhiều người muốn tặng quà bằng cả hiện vật và tiền, tôi không nhận vì nghĩ ai cũng đi làm kiếm tiền vất vả. Có một số người gửi qua số điện thoại của tôi, người 500.000 đồng, người 1000.000 đồng động viên, tôi xin chân thành cảm ơn", anh Mạnh nói.

bé H. bị trật khớp háng và hiện sức khỏe, tâm lí đã dần ổn định

Sau ‘sự cố’, bé H. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung Ương và được chẩn đoán bị trật khớp háng. Hiện sức khỏe của bé đã dần ổn định. Được biết, lúc được đưa vào viện, bé H. vô cùng hoảng loạn, miệng chảy máu, mắt trợn trừng.