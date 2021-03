Xuất hiện nhiều người ganh tị phản đối tặng tiền cho người hùng Nguyễn Ngọc Mạnh

Trong những ngày qua, cái tên Nguyễn Ngọc Mạnh xuất hiện liên tục trên khắp các mặt báo nhờ hành động trượng nghĩa, tay không cứu sống một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12 của tòa chung cư vào chiều 28/2. Sau ‘cú rơi tự do’, cháu bé bị trật khớp háng bên phải. Hiện tình trạng của sức khỏe đã ổn định, khớp háng được nắn chỉnh và đặt máng bột cố định tạm thời.

Cư dân mạng rúng động trước đoạn clip bé gái 3 tuổi trèo ra khỏi lan can, treo lơ lửng ở lan can tầng 12 trước khi rơi tự do xuống đất

Còn về phía anh Nguyễn Ngọc Mạnh, sau một đêm, bỗng dưng anh được phong danh hiệu “người hùng”, được truyền thông và các nhà hảo tâm săn đón. Mỗi ngày tài khoản ngân hàng réo thông báo được tặng tiền không biết bao lần, dù cho chính chủ lên tiếng không nhận tiền hay hiện vật. Anh Mạnh cho hay, sau này nếu còn nhận được các khoản tiền hỗ trợ, có những khoản bắt phải nhận, cũng sẽ thông qua các quỹ thiện nguyện của chính quyền để trao gửi đến những gia đình khó khăn hơn.

Anh Mạnh được trao tặng tiền thưởng để biểu dương cho hành động cứu người

Cứ ngỡ làm được điều tốt, mọi người biểu dương, được các cá nhân, tập thể trao tặng tiền thưởng sẽ là chuyện hiển nhiên. Tuy nhiên, hết vấp phải chỉ trích bị coi là gặp thời, không nên tuyên dương vì cứu một người, là trò đùa của xã hội thì bị nhiều dân mạng ghen tị phản đối việc tặng tiền.

Xuất hiện ý kiến ganh tị, không chấp nhận việc khen thưởng bằng tiền mặt với anh Nguyễn Ngọc Mạnh

Trên nhiều diễn đàn, không khó để bắt gặp những bình luận tiêu cực phản đối việc tặng tiền cho ‘người hùng’ Nguyễn Ngọc Mạnh. Họ cho rằng, tặng tiền sau này sẽ sinh ra những suy nghĩ sai lệch và vốn dĩ anh Mạnh cũng không hoàn toàn đỡ được bé gái 3 tuổi, cầm tiền trên tay khác nào ôm bát nước nóng. Một dân tình cũng kiên quyết bác bỏ cách ủng hộ, tặng tiền của một số cá nhân, tập thể.

Trước ý kiến trái chiều, không ít dân mạng vào ''tranh cãi'', phản biện đến cùng

Đương nhiên, có suy nghĩ này thì sẽ có ý kiến kia. Dưới những bình luận tỏ vẻ khó chịu, phản đối biểu dương anh Mạnh và tặng tiền, đông đảo người lên tiếng bênh vực. Khá nhiều bình luận sắc sảo bảo vệ quan điểm nên biểu dương anh Mạnh bằng tiền mặt dù cho chính chủ từ chối nhận và đem làm từ thiện. Bởi lẽ, nếu một hành động trượng nghĩa mà chẳng ai khen thưởng, quan tâm thì sẽ sinh ra sự vô tâm, lối suy nghĩ ích kỷ, chỉ lo bảo vệ lợi ích của bản thân mà không cứu giúp người bị nạn trên đường.

Anh Nguyễn Ngọc Mạnh từ chối nhận tiền và hiện vật. Với những khoản bắt buộc, anh sẽ đóng vào quỹ từ thiện để chính quyền trao tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn hơn

Chính anh Mạnh cũng khẳng định, bản thân không cần tiền, là ai rơi vào hoàn cảnh tương tự sẽ hành xử như vậy. Điều tốt anh làm hôm nay để tích phúc đức cho con cái và gia đình sau này. Không bàn đến việc tặng tiền cho người hùng là đúng hay sai nhưng nên biểu dương và lan tỏa những việc tử tế đến toàn xã hội, cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, luôn tràn ngập tình thương.