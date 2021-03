Bạch Long - anh trai Thành Lộc là diễn viên tuồng nổi tiếng với những vai diễn để đời nhưng chuyện tình duyên lại không được trọn vẹn như con đường sự nghiệp. Xuất hiện trong một talkshow, NS Bạch Long đã có những giây phút trải lòng về mối tình sâu đậm của cuộc đời. Đây cũng là nguyên do khiến anh chọn lựa việc sống đơn độc đến cuối đời còn hơn sống ‘tạm bợ’ với bất cứ người phụ nữ nào.

Xuất hiện trong một chương trình truyền hình, Bạch Long đã tâm sự về mối tình 'khắc cốt ghi tâm' của bản thân

Hồi đó Bạch Long yêu say đắm một người con gái làm nghề thợ may. Hàng năm, cứ đến đêm giao thừa đều cùng nhau dọn dẹp nhà cửa nhưng chẳng hiểu lí do gì, sau khi trở về từ chuyến du học, Bạch Long cảm nhận sự khác biệt trong cách cư xử của người thương.

Anh nhớ lại, có năm sinh nhật được học trò tổ chức và mời người yêu đến dự nhưng chẳng hiểu sao ‘đang vui thì đứt dây đàn’, nàng giận dỗi bỏ về, mặc cho chàng đuổi theo. Sau lần đó, anh bị người yêu ‘cạch mặt’ 3 tháng, đang trong lúc chán chường thì nhận được cuộc gọi mời hát đám cưới của cháu gái người yêu. Hồ hởi vui mừng vì nghĩ là cái cớ để hàn gắn nhưng sự thật lại quá tàn khốc với anh trai Thành Lộc.

Bạch Long cảm nhận được thái độ khác lạ của người yêu sau khi cô đi du học về

Ngày anh bước đến, cô lại vui vẻ dẫn một người đàn ông đến trước mặt và giới thiệu là ‘chồng sắp cưới’. Thế nhưng thời điểm đó, Bạch Long chỉ nghĩ người yêu giận dỗi, muốn thử thách sự kiên nhẫn của mình nên vẫn bình tĩnh lên sân khấu hát chúc mừng cho tuổi tiệc.

Chẳng ngờ, khi đang phiêu theo giai điệu bài hát, người con gái đó tiến thẳng lên sân khấu và đưa một phong bì dày cộp tiền. Lúc ấy, anh mới bàng hoàng nhận ra bản thân được ‘gấp đôi canxi’.

"Hóa ra mình không còn tình cảm gì với nhau mà chỉ là cô ấy mời tôi đến để hát đám cưới giúp vui", Bạch Long nghẹn ngào nhớ lại.

Bạch Long bàng hoàng khi nhận ra người yêu thật sự mời bản thân hát mừng đám cưới, cự tuyệt tình cảm với anh để đến với người khác

Chưa dừng lại, Bạch Long tiếp tục nhận được lời mời đám cưới từ cô gái ấy. Giây phút nhận được thiệp cưới, con tim anh trùng xuống một nhịp, cảm thấy như đánh mất chính bản thân. Cho đến thời điểm hiện tại, dù đã qua nhiều năm, Bạch Long vẫn một lòng một dạ yêu thương người con gái này.

Từ quá khứ đau buồn, anh quyết đóng cửa trái tim và chuyển sang nghệ thuật cải lương, tuồng cổ. Bạch Long quyết cống hiến cả đời cho sân khấu, ngày ngày đào tạo những lớp diễn viên trẻ mong cải lương, tuồng cổ mãi được lưu truyền.