Diễn viên Phước Sang: Sống chật vật vì nợ nần, con khóc đòi ăn cũng không có tiền để mua

Không ngoa khi nói Phước Sang là ‘Ông Vua’ của ngành sản xuất phim ảnh Việt Nam khi nắm trong tay loạt tác phẩm đình đám như Khi Đàn Ông Có Bầu, Đẻ Mướn, Áo Lụa Hà Đông, Mười,... Những năm 2000, các phim của Phước Sang chiếm lĩnh mọi kênh truyền hình, rạp chiếu phim.

Những năm 2000, Phước Sang được mệnh danh là "Ông Vua" của ngành sản xuất phim ảnh

Thuở còn mặn nồng của Phước Sang và bà xã Kim Thư

Thời kỳ hoàng kim nắm trong tay mọi thứ, anh quyết định đầu tư vào bất động sản với mong ước giàu sang hơn nữa. Thế nhưng, tưởng tượng vốn khác xa thực tế, Phước Sang nhanh chóng đầu tư thất bại, rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, gia đình lục đục dẫn đến cảnh ly hôn vào năm 2012. Phá sản, vợ là diễn viên Kim Thư bế hai con trai ra khỏi nhà khiến Phước Sang rơi vào cùng cực, muốn trầm cảm.

Phước Sang của hiện tại

Mới đây, xuất hiện trong một talkshow cùng MC Quỳnh Hương, nam đạo diễn đã có những chia sẻ về những sóng gió của cuộc đời. "Trong những năm từ 2012 đến 2018, tôi tuột dốc không phanh, khủng khiếp, có thời điểm đi ra đường không có một đồng trong túi. Có nhiều khi con thèm ăn gì đó mà trong túi mình không có tiền cho con ăn”, Phước Sang ngậm ngùi.

Phước Sang trở nên già đi trông thấy, trên mái tóc đen điểm vài sợi tóc bạc, khuôn mặt khắc lên nét u buồn

Khoảng thời gian bế tắc, anh phải tìm đến Phật học để khiến tâm thanh thản, khai sáng được nhiều chân lý trong cuộc sống. Nhờ đó, anh quyết định vực dậy tinh thần làm lại tất cả. Nếu không quyết định đi chùa, nghe giảng về Phật học, có lẽ Phước Sang đã chọn kết liễu cuộc đời. Dù nhiều lần nghĩ đến các con sẽ mồ côi cha, xứng đáng hưởng tình yêu thương, phải cần được chăm lo nhưng sự thất bại quá lớn khiến nam nghệ sĩ nản lòng.

Cuộc sống hiện tại của Kim Thư cùng hai con trai luôn ngập tràn tiếng cười của sự hạnh phúc

May thay, anh đã vượt qua được khoảng thời gian tăm tối, tu chí làm ăn, làm lại cuộc đời. Những năm gần đây, Phước Sang nhận đủ vai lớn nhỏ để mưu sinh. Đứng trước nhiều câu hỏi về việc áp lực kiếm tiền chu cấp cho hai con trai, anh vẫn tỏ ra bình thản trả lời:

"Nếu nói đóng phim để kiếm tiền thì không đúng. Muốn kiếm tiền, tôi làm nghề khác sướng hơn. Ở Việt Nam, kể cả ngôi sao hạng A cũng không nghĩ đóng phim để kiếm tiền. Cát-xê của diễn viên Việt không đủ tiền đi lại, bồi dưỡng thanh sắc, phục trang… Đa số diễn viên giàu có là nhờ làm nghề tay trái. Làm sản xuất như tôi, nếu may, phim trúng thì giàu, còn không may, sẽ mất nghiệp. Tôi may mắn là làm phim chưa bao giờ lỗ, chỉ khi kinh doanh những lĩnh vực khác mới thua lỗ".

Phước Sang hiện đã quay lại làm nghệ thuật, không ngại vai lớn nhỏ đều nhận để kiếm tiền mưu sinh

Trải qua nhiều sóng gió cuộc đời, Phước Sang giờ đây chỉ muốn cuộc sống bình yên, an ổn tận hiến cho nghệ thuật, đủ sức đủ lực để lo cho con cái.