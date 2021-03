Trong mấy ngày vừa qua, cộng đồng mạng đang phẫn nộ trước clip truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan cho các em nhỏ đến từ Youtuber Thơ Nguyễn. Trong đoạn clip được đăng tải, Thơ Nguyễn ôm một con búp bê đặt tên là “Cư Ma Mập”, gọi con xưng mẹ và giơ dây chuyền đung đưa trước mặt xin vía học giỏi cho các bạn nhỏ. Sau đó, cô tiếp tục cho búp bê uống nước ngọt, khẳng định gas bắn lên mạnh nghĩa là sẽ được chứng giám, sẽ được ‘phù hộ’.

Thơ Nguyễn làm clip xin xía học giỏi từ búp bê được cho là Kumanthong

Đoạn clip nhận được làn sóng phản đối mạnh mẽ khiến nữ Youtuber đăng đàn xin lỗi, khóc rưng rức tức tưởi, tuyên bố giải nghệ nhưng điều khiến chú ý hơn cả là trong cả quá trình, tay cô nàng vẫn ôm khư khư búp bê “Cư Ma Mập”. Không hiểu hành động của cô gái này có chủ đích gì nhưng hiện đã được Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Công an “sờ gáy”.

Trong sáng nay, trao đổi với báo chí, ông Lê Quang Tự Do - Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử ( Bộ TT&TT) cho biết đã yêu cầu Tiktok và Youtube gỡ những video có nội dung vi phạm trên kênh của Youtuber Thơ Nguyễn.

Ông Tự Do chia sẻ thêm, cũng trong hôm qua, Cục đã phối hợp với Cục A3 - Cục An ninh Chính trị nội bộ ( Bộ Công an) liên hệ với Thơ Nguyễn lên làm việc bởi phát hiện kênh Youtube của cô có dấu hiệu truyền bá văn hóa mê tín dị đoan, cụ thể là tuyên truyền bùa ngải búp bê Kumanthong có xuất xứ từ Thái Lan.

Trước áp lực dư luận, Thơ Nguyễn lên tiếng đính chính và tuyên bố giải nghệ nhưng chẳng ai tin

“Chủ kênh Thơ Nguyễn ở trong Bình Dương, dù rất nổi tiếng nhưng chỉ hoạt động dưới danh nghĩa cá nhân, không có đăng ký. Sau khi tiếp nhận phản ánh vi phạm, chúng tôi đã liên hệ điện thoại và gửi cả email nhưng người này chưa hồi đáp”, ông Do nói.

Được biết, trong vài ngày tới, nếu Thơ Nguyễn vẫn cố tình trốn tránh, không chịu lên làm việc, Cục sẽ yêu cầu Google khóa tài khoản của nữ Youtuber này. Ông Tự Do cũng khẳng định, Bộ TT-TT và Bộ Công an hoàn toàn có khả năng và công cụ xử lý vi phạm trong lĩnh vực quản lý, kể cả các kênh Youtube hoạt động cá nhân hay tập thể không có đăng ký.

Cục phó Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cũng nhắc nhở, các vị phụ huynh có con nhỏ nên kiểm duyệt nội dung các kênh, các video trên Youtube trước khi cho con xem. Bởi những người làm video cũng cần câu view, dễ làm các video có nội dung nhảm nhí gây sốc nên nếu không xem, họ sẽ không có cơ hội tuyên truyền văn hóa sai lệch.