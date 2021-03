Xuất hiện thêm 2 người phụ nữ khiến NS Hoài Linh 'mê mệt', dâng hết tài sản chẳng cần nghĩ suy

Hoài Linh là một trong những sao nam kín tiếng nhất của showbiz Việt. Anh Tư Ròm chỉ muốn nhắc đến tên mình qua các tác phẩm chứ không phải đời tư ồn ào. Bởi lẽ đó, dù kết hôn từ sớm thì người ta cũng chẳng hay biết gì về vợ của nam nghệ sĩ. Dù cuộc hôn chỉ kéo dài 14 năm rồi đường ai nấy đi nhưng Hoài Linh cũng chưa từng lên tiếng chê trách người cũ một câu. Nếu vô tình bị đặt câu hỏi phỏng vấn, nam nghệ sĩ cũng sẽ nói đến vợ cũ Thanh Hương bằng những ngôn từ trân trọng nhất.

Ngoài người vợ cũ có nhan sắc xinh đẹp như hoa hậu, cuộc đời Hoài Linh còn gắn liền với 3 người phụ nữ khác, 2 trong số đó còn khiến anh sẵn sàng dâng hiến tất cả tình cảm, tiền bạc, thậm chí là mạng sống.

Mẹ Hoài Linh

Dương Triệu Vũ, Hoài Linh chụp ảnh cùng hai vị thân sinh

Người đầu tiên trong danh sách 4 người phụ nữ trong đời của Hoài Linh là mẹ ruột. Mẹ anh, bà Nguyễn Thị Lệ Phương từng điều hành một nhà hộ sinh tư ở Cam Ranh. Bà là một người phụ nữ thông tuệ, nhanh nhẹn và luôn thể hiện tình yêu thương và niềm tự hào về các con. Đặc biệt, giống như Hoài Linh, Dương Triệu Vũ, bà Phương cũng đặc biệt yêu thích ca hát.

Cha mẹ của Hoài Linh chụp ảnh cùng Dương Triệu Vũ tại nhà thờ tổ của con trai

Dù đã nhiều tuổi song mỗi sự kiện quan trọng của con cái, bà đều có mặt đầy đủ. Như hồi tháng 9/2016, vào Lễ cúng Tổ nghề diễn ra ở đền thờ Tổ của Hoài Linh, bà Phương cũng biểu diễn một tiết mục gửi tới đông đảo người hâm mộ và dàn nghệ sĩ. Trước tinh thần của mẹ Hoài Linh khiến nhiều người luôn ngưỡng mộ, khen ngợi.

Bà Phương gần 80 tuổi nhưng vô cùng minh mẫn, khỏe mạnh và đặc biệt yêu thích nghệ thuật

Là người kín tiếng, chỉ đôi lần nam danh hài đăng tải vài dòng trạng thái nhắc tới hai vị thân sinh nhưng ở đó luôn chất chứa tình yêu thương và sự kính trọng vô bờ bến của Hoài Linh. Có thể khẳng định, bà Nguyễn Thị Lệ Phương là ‘bóng hồng’ quan trọng nhất trong cuộc đời của Hoài Linh, luôn được bảo vệ, tôn trọng.

Vợ cũ Hoài Linh

Tháng 4/2016, showbiz chao đảo trước việc MC Kỳ Duyên đăng tải hình ảnh hiếm hoi trong đám cưới của danh hài Hoài Linh. Lúc đó, không ít khán giả bất ngờ trước nhan sắc của bà xã được giấu kín nhiều năm của nam danh hài. Trong ảnh, người phụ nữ sở hữu khuôn mặt thon gọn, sống mũi cao thẳng, miệng cười tươi tắn, nhìn chẳng khác nào hoa hậu.

Năm 1997, Hoài Linh kết hôn cùng bà xã có tên Lê Thanh Hương nhưng sau 14 năm lại tan vỡ

Được biết, bà xã của Hoài Linh có tên Lê Thanh Hương. Cả hai gặp nhau tại quán karaoke và nhanh chóng rơi vào lưới tính. Tháng 4/1997, Hoài Linh đón vợ sang Mỹ và xây dựng tổ ấm. Cả hai có một con trai chung tên là Võ Lê Thành Vinh, sinh năm 1990, làm kỹ sư máy bay cho hãng American Airlines.

Con trai Hoài Linh hiện sống bên Mỹ và làm kỹ sư máy bay

Nam danh hài cũng rất hiếm khi nhắc về vợ cũ trên truyền thông. Có chăng, chỉ là những lời khen có cánh, qua đó khán giả có thể tưởng tượng Thanh Hương là người phụ nữ xinh đẹp, giản dị, chịu thương chịu khó, luôn hết lòng vì chồng con. Dù vậy, sau 14 năm, cuộc hôn nhân đi đến hồi kết bởi Hoài Linh chia sẻ ‘không cô đơn nhưng lại... cô độc’. Dù ly hôn, gia đình của nam nghệ sĩ với vợ cũ Thanh Hương vẫn hết sức tốt đẹp. Dương Triệu Vũ cũng thường nhắc đến chị dâu cũ bằng những từ ngữ tốt đẹp và thân thiết nhất.

Hậu tan vỡ, danh hài sinh năm 1969 không đi bước nữa nhưng có dính tin đồn hẹn hò cùng một người phụ nữ đầy bất ngờ.

Ca sĩ Hà My

Người phụ nữ bí ẩn đầy bất ngờ ấy là ca sĩ Hà My - cháu gái danh ca Thái Châu. Điều này được nghệ sĩ Thanh Hằng tiết lộ với khán giả và chính chủ đã xác nhận.

Hoài Linh từng có một đoạn tình cảm với ca sĩ Bolero - Hà My

Về Hà My, cô từng có quá khứ ăn chơi trác táng, tham gia chương trình Tình Bolero Hoan Ca và bị chú ruột mắng té tát vì điều này. Hà My từng tiết lộ, Hoài Linh là tình đầu khi mới 14 tuổi. “Giữa tôi và anh Hoài Linh có tình cảm đặc biệt lắm. Anh thương tôi từ khi anh chưa đi Mỹ, chưa thành danh”, Hà My nói.

Cứ ngỡ sau khi hé lộ chuyện xưa sẽ bị tình cũ trách mắng nhưng không, nam danh hài chỉ gọi điện thoại động viên và cho phép Hà My thoải mái chia sẻ câu chuyện này. Hoài Linh khẳng khái thừa nhận đoạn tình cảm đã qua và không ngại để khán giả biết.

Hoài Linh không ngăn tình cũ nhắc đến đoạn tình cảm đã qua và công khai xuất hiện ủng hộ Hà My trong một cuộc thi hát

Thậm chí, trong tập 8 chương trình Tình Bolero Hoan Ca, Hoài Linh còn đóng vai khán giả để gửi lời động viên tới tình cũ: “Chúc em lúc nào cũng nhiều năng lượng và phải cố gắng lên nha. Đừng có phụ lòng anh Bốn đó!”

Bởi vậy, dù chẳng thể đi xa, Hà My luôn khen ngợi Hoài Linh là một người đàn ông khí phách, nói ít làm nhiều, không bao giờ muốn người phụ nữ của mình phải chịu thiệt thòi.

Em gái Phương Trang

Bóng hồng cuối cùng trong danh sách này không ai khác chính là em gái ruột duy nhất bị cấm vào Showbiz của Hoài Linh - ca sĩ hải ngoại Phương Trang. Lí do anh trai luôn ngăn cản cô bởi showbiz khắc nghiệt lại phức tạp, muốn em gái có cuộc sống tự do, hạnh phúc.

Hoài Linh vô cùng cưng chiều em gái Phương Trang

Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng đã âm thầm dẫn Phương Trang và Dương Triệu Vũ đi diễn chung khiến Hoài Linh tức giận, ‘cạch mặt’ nhiều năm. Khi nhận ra sự cố chấp của bản thân là điều không thể, nam danh hài đã thoải mái để Phương Trang bước trên con đường đã chọn.

Nhan sắc quyến rũ của em gái Hoài Linh

Không giống hai anh trai, con gái út nhà họ Võ lại chọn làm ca sĩ hải ngoại, thỉnh thoảng đi diễn để tập trung chăm lo cho gia đình. Dù thỉnh thoảng mới xuất hiện trước công chúng nhưng Phương Trang vẫn nắm giữ được trái tim khán giả bởi giọng hát ngọt ngào cùng thân hình nóng bỏng, cuộc sống sang chảnh thượng lưu.