Cùng một kiểu vẽ mắt tô son, vì sao Kim Duyên bị chê lố nhưng Thùy Tiên lại được khen?

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên đang cùng ekip Miss Grand International sang Nam Mỹ để thực hiện chuyến công tác đầu tiên ngay sau khi khỏi Covid-19. Sau Ecuador, nàng hậu sinh năm 1998 đã cùng ông Nawat - Chủ tịch Miss Grand International sang Colombia để tiếp tục lần làm việc tại nước ngoài này. Tại đây, cả ekip đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của ban tổ chức Miss Grand Colombia cũng như người hâm mộ.

Đương nhiên, với chuyến công tác này, người đẹp gốc Sài Gòn cũng rất đầu tư về khoản trang phục cũng như lớp trang điểm cẩn thận. Mới đây, Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã chia sẻ hình ảnh thả dáng giữa đường phố Colombia với set đồ cực chất. Cô viết: “Lạnh cóng ở Bogota với nhiệt độ bên ngoài là 10 độ, thời tiết không mây không mưa và có gió…”.

Dù xuất hiện cực chỉnh chu và vẫn sang chảnh như ngày nào nhưng lần đăng ảnh này của Thùy Tiên lại nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ hơn cả. Lý do là gì? Đó chính là nàng hậu này được trang điểm theo phong cách tây, đầy sắc sảo và được thực hiện bởi một nghệ sĩ makeup đình đám tại đất nước Colombia. Được họa mặt bởi một nghệ sĩ người nước ngoài nên Thùy Tiên đã gây bất ngờ vì “lột xác” hoàn toàn. Kiểu trang điểm đánh khối đậm với kiểu tóc xoăn đã khiến cô nàng mang đậm vẻ đẹp của Latin.

Dưới bình luận, hàng loạt lời khen ngợi được để lại như: “Ngoài trời hôm nay lạnh quá, thấy hình chị là cứ so hot”, “Em tưởng ngoài trời hạ nhiệt vì chị so hot chứ”, “Công nhận được cái mặt hợp mọi kiểu Á, u, Mỹ gì cũng okla hết”, “Layout bén đứt tay luôn á”, “Layout này xuất sắc ghê”, “Hôm nay chị make up bén dễ sợ”,...

Với layout trang điểm phong cách Latin này của Thùy Tiên được dân mạng nhớ ngay tấm hình hồi đi thi Miss Universe ngày nào của Kim Duyên. Nhưng khác là, thời điểm đó, phong cách makeup này của người đẹp Cần Thơ lại gây ra luồng tranh cãi lớn. Người khen thì ít mà người chê cô nàng mất sạch nét Á Đông, trông chẳng khác nào một người đẹp Latin thường thấy thì nhiều.

Họ cho rằng, Kim Duyên họa mặt quá đậm, làm mất hết bản sắc dân tộc khi đang là đại diện cho nước nhà tại một cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ. Thậm chí, nhiều người còn tiêu cực nhận định, nếu lỡ trượt thì tất cả là do màn chụp ảnh quảng bá cho nhà tài trợ MUBA Comestics - thương hiệu mỹ phẩm tài trợ của Miss Universe.

Tại sao cùng một kiểu makeup nhưng Kim Duyên và Thùy Tiên lại nhận được những phản hồi khác nhau? Có lẽ do thời điểm đó, Kim Duyên đang đại diện cho một quốc gia mang chuông đi đánh xứ người, nhất là giữa một rừng hoa nhan sắc, khán giả nước nhà đã hi vọng cô có thể giữ được bản sắc dân tộc. Nhưng mọi người lại quên một điều, người đẹp sinh năm 1995 lúc đó đang được đánh giá cao khi là 1 trong 5 thí sinh được MUBA Cosmetics - thương hiệu mỹ phẩm tài trợ lựa chọn để chụp ảnh quảng bá.

Còn với Thùy Tiên lại khác, hiện cô đang là Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, không chỉ đại diện cho mỗi Việt Nam. Nên việc trang điểm với nhiều layout khác nhau, phù hợp với mỗi đất nước là điều hợp lý, cũng không ảnh hưởng gì mà bị chê trách

Hai hoàn cảnh, hai vị thế khác nhau nên không lạ khi người gây ra tranh cãi, kẻ lại được khen ngợi. Nhưng dù gì, cả Kim Duyên và Thùy Tiên đều hợp với layout trang điểm này, đều sắc lẹm và sẵn sàng “chặt đẹp” các đối thủ trên đấu trường nhan sắc quốc tế khác. Cặp đôi chân dài này đều xứng đáng nhận được những lời khen ngợi, động viên từ dư luận thay vì chỉ trích, mỉa mai.

Được biết, sắp tới, Kim Duyên sẽ đại diện cho Việt Nam đi thi cuộc thi sắc đẹp Miss Supranational 2022. Còn Thùy Tiên sẽ trở lại Thái Lan vào ngày 4/4 tới đây để tiếp tục thực hiện các dự án, công việc trên cương vị là Miss Grand International 2021.