Gạt nước mắt tha thứ cho người cha ngoại tình, nữ idol Kpop nổi tiếng cay đắng khi bị phản bội lần 2

Ra mắt vào năm 2007, Wonder Girls được coi là một trong những nhóm nhạc nữ thành công nhất làng nhạc Kpop thế hệ thứ hai, bên cạnh những cái tên nổi bật khác như SNSD, 2NE1, KARA. Kết thúc mười năm hoạt động miệt mài, nhóm đã chính thức tan rã vào đầu năm 2017 sau khi một số thành viên quyết định không gia hạn hợp đồng với công ty chủ quản JYP Entertainment. Hiện tại, mỗi thành viên đều đã có những hướng đi riêng cho mình, thậm chí có người còn sở hữu cuộc sống cá nhân rất viên mãn bên gia đình, chồng con.

Nhóm nhạc Wonder Girls

Dù vậy, riêng với trưởng nhóm kiêm giọng ca chính Ye-eun, mọi chuyện lại không được suôn sẻ như vậy. Theo đó, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã không thể có được một mái ấm hạnh phúc khi cha ruột đã ngoại tình và ly hôn với mẹ của cô khi cô mới lên sáu tuổi. Trải qua nhiều năm mất liên lạc, khi có dịp gặp lại cha trong đám cưới của chị gái, Ye-eun mới đồng ý mở lòng đồng thời tha thứ cho ông. Tuy nhiên, sau đó, nữ thần tượng lại một lần nữa phải chịu tổn thương khi bị cha phản bội, lợi dụng tên tuổi của mình để lừa đảo số tiền lên đến 20 tỷ won.

“Tôi đã sống cả đời với suy nghĩ rằng cha mình không hề tồn tại. Mọi người xung quanh khuyên tôi nên tha thứ cho ông ta nhưng tôi nghĩ trên đời này có những chuyện không thể bỏ qua được.” – Ye-eun đau lòng tuyên bố.

Trưởng nhóm Ye-eun của Wonder Girls không có cuộc sống riêng hạnh phúc cũng như một gia đình trọn vẹn vì người cha ngoại tình và hay lợi dụng con gái

Hậu được chứng minh vô tội và không hề liên quan gì đến phi vụ lừa đảo của cha, Ye-eun vẫn không thể lãng quên sự việc để tiếp tục sống vì người cha mặt dày lại một lần nữa tìm đến cô, gửi đến một lá thư yêu cầu cô hãy trả tiền để bảo lãnh ông ra tù. Nữ thần tượng bật khóc trong tuyệt vọng, hối hận tột cùng với quyết định làm lành với cha ngày trước: “Tôi trở nên tức giận với chính bản thân mình vì đã tha thứ cho ông ta.” Theo thông tin, cha Ye-eun hiện vẫn đang bị giam giữ, cho thấy việc cựu thành viên Wonder Girls không hề bỏ tiền để giúp ông thoát án.

Được biết, câu chuyện của Ye-eun được chia sẻ khi cô tìm đến một chương trình truyền hình nơi các khách mời có thể trao đổi về nỗi bận tâm của mình với bác sĩ tâm lý và xin lời khuyên. Trước những giọt nước mắt của Ye-eun, bác sĩ tâm lý Oh Eun-young an ủi: “Có ba lý do tại sao con người lại tha thứ cho người khác. Thứ nhất là khi vết thương trong trái tim họ đã lành, thứ hai là khi họ có thể bỏ lại nỗi sợ hãi đối với người đó và thứ ba là khi họ sẵn sàng trút bỏ những cảm xúc dồn nén trong lòng để giải thoát chính mình khỏi nỗi đau thể xác.”

Ye-eun cảm thấy hối hận vì đã tha thứ cho người cha đã từng bỏ rơi mình để rồi lại bị phản bội lần nữa

Truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin về vụ án lừa đảo, lợi dụng tên tuổi con gái để làm việc bất chính của cha Ye-eun

Hiện, những tâm sự của nữ thần tượng nổi tiếng một thời vẫn đang nhận được sự quan tâm của một bộ phận công chúng, ai ai cũng cảm thấy vô cùng đau xót cho cuộc sống riêng tư đầy bất hạnh của một Ye-eun xinh đẹp, tài năng.