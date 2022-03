Nathan Lee vén màn ‘bí mật’ của về gameshow Hương Giang tham gia, không quên ‘khịa nhẹ’ Xuân Lan?

Mới đây, Nathan Lee đã khiến dân tình xôn xao bàn tán khi công khai nhắc đến gameshow mà Hương Giang tham gia trong thời gian gần đây. Điều đặc biệt là anh chẳng ngại chia sẻ đến những bí mật chưa từng được công bố đằng sau những ánh hào quang từ gameshow này.

Trên fanpage hơn 2,7 triệu người theo dõi, nam ca sĩ viết: “Dạo này nhiều bạn comment hỏi mình có tham gia làm khách mời chương trình nọ không thì mình xin trả lời 1 lần rằng:

Thật ra người đầu tiên được mời làm Mentor chính là mình, khi mình từ chối thì nhà sản xuất mới mời nhân vật vô lý đùng đùng kia! Chương trình đã nhiều lần mời mình làm giám khảo khách mời, tuy nhiên vì mình cảm nhận nhà sản xuất đang tạo hiệu ứng truyền thông rất tốt nên sự xuất hiện của mình là không cần thiết! Với lại, there's no f*cking way i'd be on the same show with that *****! #notthesamelevel

HA is doing a good job, keep it up! (Tạm dịch: H.A đang làm rất tốt, cố gắng lên!). Chúc mừng HG đã và đang có một show thành công, thêm nhiều Dramas (chứ không phải dramma) cho bà con tha hồ hít hà! Mong mọi người sẽ quan tâm đến thí sinh nhiều hơn những thứ chát chúa từ ban bánh khảo, đây là lời nhận xét chân thành từ một người thừa Thâm và không thiếu Niên trong nghề! See ya”.

Hóa ra, Nathan Lee được chương trình mời tham gia với tư cách mentor không biết bao nhiêu lần nhưng anh đều từ chối bởi cảm thấy, gameshow này đã “đủ nhiệt” và đang đi đúng hướng. Nào ngờ, chương trình lại mời một nhân vật “vô lý” đùng đùng, không cùng đẳng cấp nên để mời được anh tham gia là điều chắc chắn không thể.

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng dành nhiều lời khen có cánh cho HA, cũng như HG. Duy chỉ có, anh nhắc nhẹ, khán giả nên tập trung vào sự cố gắng của các thí sinh, thay vì xem màn đấu đá, cố tình câu view từ vị giám khảo nào đó, mà chỉ cần nhắc thôi là dân tình đủ hiểu là ai.

Dân tình cũng bởi đó mà được dịp bàn tán rôm rả. Đa phần nhận định, dù Nathan Lee chẳng gọi thẳng tên ai nhưng sơ sơ cũng đoán được, gameshow mà anh nhắc đến là The Next Gentleman. Còn các tên viết tắt lần lượt là Hà Anh và Hương Giang. Còn nhân vật “vô lý đùng đùng” không ai khác, chính là siêu mẫu Xuân Lan.

Bởi lẽ, trước đó Nathan Lee và Xuân Lan từng có màn đấu tố cực căng trên mạng xã hội. Thậm chí, anh không ngần ngại livestream hay quay video “dằn mặt” chân dài sinh năm 1978 này. Về phía Xuân Lan, cô lựa chọn im lặng, và từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến giọng ca Phút Giây Ta Bình Yên.

Tuy nhiên, đó hoàn toàn là phỏng đoán mang tính một chiều của cư dân mạng. Chẳng ai rõ, người mà Nathan Lee thực sự muốn nhắn nhủ là ai, sự thật thì chỉ có chính chủ hiểu rõ nhất mà thôi.