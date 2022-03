Quách Ngọc Tuyên tiết lộ lý do sẽ đi đến cùng sự việc, đòi lại sự minh bạch cho bản thân

Trưa ngày 1/3, mạng xã hội bất ngờ xôn xao khi xuất hiện bài viết tố Quách Ngọc Quyên cùng Lê Dương Bảo Lâm và Khả Như có liên quan đến một vụ từ thiện không đúng sự thật. Theo đó, người này đã lên tiếng cho biết, sau khi đọc được bài kêu gọi ủng hộ của Quách Ngọc Tuyên cho một em bé đang cần phẫu thuật gấp ở viện nhi đồng Cần Thơ, người này đã lập tức gửi ủng hộ 100 triệu đồng.

Thế nhưng, cho đến khi muốn vào thăm em bé đó và tự liên hệ với bệnh viện thì người này mới ngã ngửa là cái tên này không tồn tại ở viện nhi đồng Cần Thơ. Chưa kể, khi quay lại comment hỏi những nghệ sĩ đã đứng ra kêu gọi và ủng hộ trực tiếp thì tất cả đều đã xóa bài viết và khóa comment cũng như xóa câu hỏi thắc mắc của người này.

Quách Ngọc Tuyên và Lê Dương Bảo Lâm, Khả Như bất ngờ dính vào ồn ào từ thiện

Trước áp lực dư luận, diễn viên Quách Ngọc Tuyên đã liên tục lên tiếng xin lỗi khán giả kèm theo lời hứa danh dự sẽ đi đến cùng sự việc để đòi lại công bằng cho mạnh thường quân. Chia sẻ về lý do khiến anh quyết tâm đến vậy, nam diễn viên từng tiết lộ: "Lúc nhỏ, vì gia đình nghèo đã một lần bị hiểu lầm. Sợ lắm nên Tuyên luôn có trách nhiệm với bản thân và những người xung quanh. Bà con mình cứ yên tâm". Lời tâm sự từ tận đáy lòng của Quách Ngọc Tuyên đã phần nào trấn an được lòng tin của người hâm mộ.

Chia sẻ của Quách Ngọc Tuyên trên trang cá nhân

Dưới bình luận, hầu hết cư dân mạng đều 'quay xe' ủng hộ Quách Ngọc Tuyên tìm ra chân lý: "Thương em quá, khi lòng tốt bị trục lợi tức lắm á. Cố lên nha Vi Cá", "Làm phải trời thương không phải sợ miệng đời anh nhé cố lên. Không ai mà lấy danh dự sự nghiệp mình ra đánh đổi với số tiền đó. Vài 3 trăm tỷ thì còn nói người ta này kia được còn này chỉ 100 triệu thôi. Mấy bạn chửi rủa người khác, làm riết không còn ai dám đứng ra đi làm từ thiện", "Ủng hộ Quách Ngọc Tuyên", "Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cố lên anh. những chuyện nhỏ này không làm khó được anh Vi Cá đâu",...

Quách Ngọc Tuyên đã nhờ công an vào cuộc điều tra vụ từ thiện

Trước đó, Quách Ngọc Tuyên cũng thông báo về việc đã nhờ công an vào cuộc điều tra, làm sáng tỏ sự việc trên: "Mấy ngày nay Tuyên đã trình báo, cung cấp đầy đủ thông tin (số điện thoại, số tài khoản người trục lợi…), trình bày tất cả sự việc và vẫn đang làm việc cùng với Thanh Tra Sở TTTT TP.HCM, phòng PA03 công an TP.HCM và công an điều tra nơi Tuyên đang ở. Tuyên luôn là một người có trách nhiệm với những gì mình làm ra, vì vậy Tuyên phải cùng các cơ quan chức năng giải quyết mọi chuyện rõ ràng, sáng tỏ. Tuyên muốn lấy lại công bằng, uy tín cho mọi người cũng như cho chính bản thân Tuyên".