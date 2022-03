Vy Oanh 'nổi đóa' khi bị khán giả cà khịa: 'Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về'

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân, Vy Oanh tiếp tục đăng đàn 'cà khịa' nữ đại gia 50 tuổi. Thậm chí, nữ ca sĩ còn gọi bà Phương Hằng là 'mẹ rác': "Hôm qua em đi ngủ sớm nên buồn cười mà không kịp lên viết. Chả hiểu sao mẹ rác bị gia hạn thêm thời gian điều tra để xác minh thật kĩ, mẹ rác bị cấm xuất cảnh để phục vụ điều tra, chứ có phải ra kết quả hay là bị dừng lại, có gì hay ho đâu mà các con CCC thiểu năng cứ mừng rơn như bắt được vàng ấy nhỉ. Hay là văn hoá chợ búa đã đc tiêm nhiễm nặng nề sau 1 năm mẹ rác truyền vào các con rồi? Thế thì tai hại quá nhỉ?".

Đáng chú ý, bên cạnh những lời động viên, ủng hộ, một số antifan vẫn tranh thủ 'khịa nhẹ' Vy Oanh: "Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về". Bức xúc trước điều này, giọng ca "Đồng Xanh" đã không ngần ngại đáp trả thẳng mặt. Cụ thể, dưới bài năng, Vy Oanh còn nói thêm: "Hoa đã nở đâu ạ. Pháp luật luôn đứng về lẽ phải, đó là quy luật để tồn tại và phát triển ạ. Cả nhà mình giỏi lắm luôn khi mà vấn đề gì cũng nhìn rõ được ạ hihi ngoài vấn đề cá nhân thì chúng ta đang muốn đấu tranh vì một xã hội không có bạo hành tinh thần trẻ em, phụ nữ, một xã hội văn minh văn hoá và cầu thị ạ. Để con em chúng mình được sống trong một môi trường lành mạnh cả nhà yêu nhỉ? Em cảm ơn và trân trọng ạ".

Trước đó, vào ngày 11/3, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin bà Nguyễn Phương Hằng bị cơ quan tố tụng tỉnh Bình Dương ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh để phục vụ việc xác minh, điều tra đơn thư tố cáo. Thời gian qua, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận 6 đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một) của ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), ông Lê Công Vinh (cầu thủ Công Vinh), nhà báo Nguyễn Đức Hiển, nhà báo Hàn Ni, Đinh Thị Lan (cùng ngụ TP HCM) và bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên). Theo đó, cả sáu người này đều tố giác bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ngay khi thông tin bà Phương Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh được đăng tải, ca sĩ Vy Oanh đã liên tục có động thái vỗ mặt nữ CEO nghìn tỷ. Hiện tại, những chia sẻ mới nhất của ca sĩ Vy Oanh vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của khán giả.