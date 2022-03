Phong trào thi đua là động lực để chiến thắng đại dịch Covid-19

Sáng 22/3, UBND Thành phố tổ chức Hội nghị biểu dương kết quả phong trào thi đua năm 2021; Sơ kết phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” trên địa bàn Thành phố.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các đơn vị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Chu Ngọc Anh, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch Covid-19; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Thành phố phòng, chống dịch Covid-19; Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được xem Phóng sự về kết quả phong trào thi đua năm 2021 và phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” trên địa bàn Thành phố.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố biểu dương kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và phong trào thi đua đặc biệt “Toàn dân đoàn kết, chung sức thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh khẳng định: Với tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc, tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa quyết liệt phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang, cộng đồng các doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua các khó khăn, thách thức, đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và các nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước giao năm 2022.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Chu Ngọc Anh cho biết, Thành phố đã luôn chủ động, kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và Thành phố, chuyển sang giai đoạn từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Cân đối thu - chi ngân sách vẫn được đảm bảo; tăng trưởng kinh tế được duy trì; hoàn thành 16/23 chỉ tiêu/nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội. An sinh xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt chính sách với người có công, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Theo đồng chí Chu Ngọc Anh, các phong trào thi đua yêu nước được tổ chức sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thi đua thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu thi đua cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, các phong trào thi đua nổi bật như: Phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào thi đua “An toàn thực phẩm”, phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”; phong trào “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, phong trào “Người tốt, việc tốt” và nhiều phong trào thi đua khác theo đặc thù của các sở, ngành, quận huyện, thị xã, đơn vị thuộc Thành phố.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các tập thể

"Công tác bình xét, khen thưởng ngày càng chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, hướng về cơ sở. Điểm đáng chú ý là khen thưởng đã bám sát vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các khâu yếu, việc khó, lĩnh vực quan trọng, phức tạp của Thành phố, đặc biệt là việc kịp thời khen thưởng thành tích đột xuất, người lao động trực tiếp đã có tác dụng động viên, khích lệ tinh thần hăng hái thi đua thực hiện nhiệm vụ được giao", Chủ tịch UBND TP nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh biểu dương và chúc mừng những thành tích xuất sắc mà các tập thể, cá nhân toàn Thành phố đã đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 vừa qua. Đặc biệt, biểu dương các đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua, được UBND Thành phố tặng Cờ thi đua và Bằng khen, trao tại Hội nghị hôm nay.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Đồng chí Chu Ngọc Anh cũng cho biết, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và mỗi người dân thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch, dịch bệnh đã được kiểm soát chặt chẽ, kinh tế - xã hội dần được khôi phục và phát triển, đời sống nhân dân dần ổn định. Ghi nhận thành tích xuất sắc, tiêu biểu của các tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, năm 2021, Thành phố đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 56 tập thể, 27 cá nhân, trình Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 14 tập thể, 15 cá nhân, truy tặng cho 01 cá nhân; UBND Thành phố đã tặng Bằng khen cho 673 tập thể, 1.031 cá nhân.

Theo Chủ tịch UBND TP, bên cạnh những kết quả đạt được trong phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021 vừa qua, vẫn còn một số hạn chế, bất cập của nhiều ngành, nhiều cấp đã được nhận diện trước đây, nhưng chưa có sự cải thiện rõ nét. Phong trào thi đua tại một số đơn vị còn đạt hiệu quả chưa cao; có cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức tới công tác thi đua khen thưởng; một số đơn vị chưa quan tâm đến khen thưởng người lao động trực tiếp sản xuất, chiến đấu, học tập, công tác; việc phát hiện, khen thưởng các điển hình tiên tiến đôi khi còn chưa kịp thời… là những vấn đề cần nhận thức rõ và tập trung giải pháp khắc phục kịp thời để phong trào thi đua, công tác khen thưởng được thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn trong năm 2022.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao Cờ thi đua của Chính phủ cho các tập thể

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho biết, hưởng ứng các phong trào thi đua do Trung ương phát động, UBND Thành phố đã kịp thời phát động phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 tại Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, biên chế hành chính, sự nghiệp và phát động phong trào thi đua năm 2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP đề nghị Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực, nhằm huy động tối đa mọi tiềm năng, nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố năm 2022; Xây dựng và thực hiện nghiêm các tiêu chí thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong các ngành, lĩnh vực. Kịp thời phát động và triển khai các phong trào thi đua theo đợt, chuyên đề chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Tăng cường công tác phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị để tạo sự chuyển biến tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước của Thủ đô.

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn trao Cờ thi đua của thành phố cho các tập thể

Căn cứ diễn biến thực tế dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Thành phố quyết tâm triển khai các giải pháp theo Nghị quyết 128 của Chính phủ. Thực hiện hiệu quả nguyên tắc “5K+ vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân”.

"Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến cơ sở xã, phường, thị trấn, thôn, xóm, khu dân cư, người dân thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh, tránh để lây lan ra cộng đồng. Công tác truyền thông về công tác phòng, chống dịch của Thành phố phải chủ động, thận trọng, thống nhất", Chủ tịch UBND TP yêu cầu.

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua của thành phố cho các tập thể

Bên cạnh đó, chuẩn bị sẵn sàng các phương án phòng chống dịch bệnh đồng bộ, hiệu quả, đảm bảo nguyên tắc “4 tại chỗ”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố xuống cơ sở, của các tổ Covid cộng đồng, sự vào cuộc thực chất của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung nâng cao năng lực của hệ thống y tế, nhất là hệ thống y tế cơ sở và tăng cường thành lập mới các trạm y tế lưu động; huy động sự tham gia của các bệnh viện, cơ sở y tế của các bộ, ngành Trung ương đóng trên địa bàn, các cơ sở y tế ngoài công lập, lực lượng y, bác sỹ đã nghỉ hưu, lực lượng sinh viên ngành Y của Thành phố và sự chủ động tại cấp quận, huyện, thị xã.

Chủ tịch UBND TP cũng yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêm chủng mũi bổ sung, mũi nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quản lý chặt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân, đảm bảo khả năng đáp ứng y tế sớm nhất, nhanh nhất tại cơ sở, đặc biệt với nhóm đối tượng nguy cơ cao, phụ nữ có thai và trẻ em. Tổ chức khám và tư vấn, điều trị, chăm sóc sức khỏe hậu Covid-19 cho người dân. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn, đặc biệt là đối với những người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, đảm bảo không để người dân nào bị thiếu ăn, thiếu mặc, bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao Cờ thi đua của thành phố cho các tập thể

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể, 4 tập thể được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 8 tập thể, được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đối với thành tích trong phong trào thi đua năm 2021, có 16 tập thể được nhận Cờ thi đua của Chính phủ; 58 tập thể được nhận Cờ Thi đua của thành phố.