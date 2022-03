Sở Du lịch Hà Nội tổ chức khai mạc chương trình trải nghiệm bay với khinh khí cầu

Đông đảo du khách đến chương trình

Sáng 25/3, tại Khu vực Vườn Nhãn (quận Long Biên), Sở Du lịch Hà Nội đã tổ chức khai mạc chương trình trải nghiệm bay với khinh khí cầu. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Ha Noi 2022”. Tham gia chương trình có 22 khinh khí cầu, trong đó, có 3 khinh khí cầu thuộc cấp 7, theo phân cấp của quốc tế. Những khinh khí cầu này có tải trọng lên tới 500 – 600 kg, có thể chở 3 người lớn hoặc 5 – 6 trẻ em. Những khinh khí cầu này cao từ 22 – 25m và đường kính khoảng 18m.

Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam sử dụng bay cùng lúc nhiều khinh khí cầu nhất để tạo nên hình ảnh đẹp mắt phục vụ công chúng đến xem. Tại khu vực ven sông Hồng, những chiếc khinh khí cầu khổng lồ đa sắc màu cất cánh bay lên đã thu hút đông đảo công chúng. Tuy nhiên, do điều kiện không gian của nơi biểu diễn trong nội thành, khinh khí cầu sẽ bay treo lơ lửng lên xuống ở độ cao không quá 50m theo tiêu chuẩn quốc tế và cố định tại chỗ, không di chuyển.

Nhằm phục vụ nhu cầu của công chúng, Sở Du lịch và các đơn vị phối hợp triển khai 3 sản phẩm: Vào tham quan trong lòng khinh khí cầu, bay trên khinh khí cầu và chương trình “Đêm hoa đăng khinh khí cầu”. Trong chương trình “Đêm hoa đăng khinh khí cầu”, toàn bộ 22 khinh khí cầu dựng trên sân cỏ bên sông như 22 chiếc đèn lồng. Đặc biệt, những ngọn lửa dùng đển đốt nóng không khí cho khinh khí cầu bay lên sẽ “nhảy múa” theo điệu nhạc.

Khinh khí cầu được chuẩn bị đủ các điều kiện an toàn trước khi bay

Đêm hoa đăng khinh khí cầu dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 19h, thứ Bảy 26/3/2022, cũng tại địa điểm trên. Toàn bộ phi công và kỹ thuật viên điều khiển khinh khí cầu đều là người trong nước, là thành viên của Câu lạc bộ khinh khí cầu Việt Nam (VBC) thuộc Công ty Chiến Thắng. Các phi công khinh khí cầu có trên 2.000 giờ bay treo và hàng trăm giờ bay tự do. Các kỹ thuật viên cũng đã có trên 200 giờ biểu diễn với khinh khí cầu cấp 1.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Hanoi 2022” sẽ khai mạc sau chương trình trải nghiệm bay với khinh khí cầu vào lúc 20h, ngày 25/3, với hàng loạt sự kiện hấp dẫn. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của Hà Nội, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng qua hàng loạt loại hình nghệ thuật, như: Bộ phim ngắn “Hà Nội muôn màu”; âm nhạc và visual art “Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ”; visual art “Yêu Hà Nội”; trình diễn nhạc kịch và Performance Art “Get on Hanoi 2022”.

Ngoài ra, chương trình sẽ được phát trực tuyến thông qua nền tảng số: YouTube, fanpage Sở Du lịch Hà Nội, fanpage chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022”. Đây là sự kiện khởi đầu chuỗi các sự kiện du lịch sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm 2022.

Dưới đây là một vài hình ảnh tại chương trình: