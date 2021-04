‘Hot girl VTV nói 7 thứ tiếng’ Khánh Vy: 19 đã có ‘nhà lầu xe hơi’, 1 tháng tiêu 60 triệu

Khánh Vy sinh năm 1998 gây bão mạng xã hội sau đoạn clip bắt chước 7 ngôn ngữ Thái, Hàn, Trung, Nhật, Anh, Italy, Việt. Không chỉ đảm nhận vai trò MC của VTV, Khánh Vy còn là một Youtuber, KOL nổi tiếng của giới trẻ. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ cuộc sống đời thường cùng nhiều phương pháp học tập bổ ích.

Làm thêm từ năm lớp 3, 19 tuổi mua ô tô, đất tặng bố mẹ

Khánh Vy tự mua xe, mua nhà tặng ba mẹ ở tuổi 19.

Trong đoạn video clip 50 điều đã làm được ở tuổi 20, Khánh Vy cho biết cô từng được tuyển thẳng 4 trường đại học, thi đại học đạt 28.13 điểm và được học bổng toàn phần của FPT.

Với thành tích đáng nể, năm 18 tuổi, Khánh Vy đã được nhận làm MC của Thế giới nghiêng - bản tin thời sự quốc tế ở VTC1, đồng thời, cô dẫn 3 show VTV7 - Ielts on the go, Follow us, Crack Em Up.

Chia sẻ về công việc hiện tại, Khánh Vy tâm sự: "Mình bắt đầu làm thêm từ năm lớp 3 đến lớp 9 với công việc MC dẫn chương trình thiếu nhi. Thu nhập 50 nghìn/số. Điều mình đạt được là kinh nghiệm chớm nở với ngành truyền hình.

Lên cấp 3 mình không làm thêm mà lo học. Lên đại học mình làm thêm từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 và nghiêm túc kiếm tiền từ năm thứ 2 đại học.

Mình là MC của VTV từ học kỳ 2 năm nhất, mình thử việc 2-3 tháng không lương, sau đấy mình quyết định nghỉ hẳn.

Lý do là từ nhà mình đến VTC mất 20km. Thời đấy mình đi xe máy nên mỗi ngày đi làm sẽ khoảng 40km, mất 2,5 - 3,5 tiếng ở ngoài đường, chưa kể tắc đường.

Ngoài ra, mình dẫn vào buổi chiều nên mỗi lần học xong buổi sáng sẽ đi dẫn luôn, trưa mình không ăn mà đi dẫn luôn mới kịp.

Mình làm phép toán là làm một công việc trong 2 giờ kiếm được 500đ, nhưng tiền đi lại và xe cộ đã mất 300đ, 4 giờ đồng hồ thì không được hợp lý lắm. Vậy nên mình quyết định nghỉ và mình nghĩ đây là một quyết định sáng suốt".

Mỗi tháng tiêu 50 – 60 triệu

Dù chỉ mới ngoài 20 tuổi nhưng Khánh Vy đã khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ.

Mặc dù ở hữu nguồn thu nhập ổn định nhưng Khánh Vy cũng tốn không ít chi phí cho công việc và cuộc sống: "Mình cảm thấy rất may mắn vì tiền nhà mỗi tháng không cần trả vì ở cùng gia đình. Tiền sinh hoạt trong nhà khoảng 2 - 2,5 triệu, tiền ăn uống khoảng 5 - 6 triệu. Mình hay đi ăn uống với gia đình, ít đi ăn ở ngoài nhưng hay mua cà phê uống. Mỗi tháng mình quẹt thẻ khoảng 10 - 20 - 30 triệu.

Tiền trả lương cho những người trong team mình khoảng 30 triệu. Nói chung một tháng mình chi khoảng 50 - 60 triệu. Mình nghĩ mình không phung phí và chi tiêu khá phù hợp với mục đích và nhu cầu sống của mình.

Mình thấy mình tiết kiệm không quá xuất sắc. Chỉ áp dụng kim chỉ nam duy nhất là trả tiền cho chính bản thân mình trước. Mình trích ra một khoản để bỏ vào tiết kiệm và tiêu phần còn lại.

Các bạn nghĩ mình giàu á? Đúng, mình giàu thật! Mình giàu tình cảm, chứ tiền mình đâu có.

Thực ra giàu với mỗi người có định nghĩa khác nhau. Với những người đang mưu sinh, vật lộn ở ngoài xã hội kiếm tiền thì mình có nhà, có xe, có thức ăn ngon, quần áo đẹp thì là có điều kiện rồi.

Nhưng như ca sĩ Hà Anh Tuấn nói, giàu là phải xem mình cứu, giúp đỡ được bao nhiêu người thì mình thấy điều đó mình chưa làm được nhiều, mình đang hướng tới điều đó".

Hiện tại, Khánh Vy vẫn tiếp tục trau dồi kiến thức để chuẩn bị cho con đường du học sắp tới.