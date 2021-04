Thu Thủy: Sợ bất hiếu không thể chăm sóc được mẹ, đau đáu nhìn mẹ ‘héo mòn’ từng ngày

Xuất hiện trong chương trình Chuyến xe thời gian, ca sĩ Thu Thủy đã có những chia sẻ hết sức chân thành về mối quan hệ giữa bản thân và mẹ ruột. Mở đầu, cô đã nói đến cơ duyên làm nghề:

"Lần đầu tiên tôi được hát solo là vào năm 7 tuổi, ca khúc đó đã đánh dấu sự nghiệp của tôi. Hồi nhỏ, tôi được tham gia Nhà thiếu nhi thành phố cùng với các bạn như Ngọc Châu, Thu Ngọc, Yến Trang, Yến Nhi… Ngay từ lúc đó, chúng tôi đã nổi tiếng vì được lên tivi, đi hát được mọi người ùa ra xin chữ ký.

Tôi đi diễn, khán giả ngồi dưới đông lắm, phải mua vé mới vào được, nhưng tôi lại không có tiền. Đi diễn được bao tiền, mẹ tôi nhận thì nhận, chứ tôi không cầm. Sở dĩ tôi được theo nghệ thuật sớm như vậy vì mẹ tôi là một ca sĩ, nhưng chưa kịp hành nghề, mới học xong tại trường thì lấy chồng và bỏ nghề luôn. Chính vì thế nên mẹ dồn hết đam mê vào tôi”.

Mẹ chính là người đưa Thu Thủy vào con đường nghệ thuật và thu hoạch được nhiều thành công nhất định

Nhận thấy con gái có năng khiếu âm nhạc, mẹ của Thu Thủy đầu tư hết lòng cho con. Năm hai tuổi cô đã tham gia Nhà thiếu nhi thành phố và đi lưu diễn khắp cả nước, thậm chí lên vùng sâu vùng xa, ngoài biển,...

“Lớn lên, tôi cảm thấy mình may mắn vì có tuổi thơ rất đẹp. Với lại, nói là mẹ bắt theo nghệ thuật nhưng bản thân tôi cũng đam mê. Tôi được cái rất nghe lời, bảo làm gì là làm đó. Ngày xưa học múa mệt đến cỡ nào, ói lên ói xuống tôi vẫn làm, có những lúc tôi ói đến trào cả mật xanh mật vàng”, nữ ca sĩ sinh năm 1984 nói tiếp.

Nhắc đến mẹ, mắt của Thu Thủy đỏ hoe, cô nói trong nước mắt: “Tự nhiên nhắc đến mẹ tôi xúc động quá vì lớn rồi tôi ít được gặp mẹ. Mẹ tôi hiện sức khỏe yếu và đang ở một nơi rất xa. Tôi chỉ mong được mẹ chăm như hồi còn nhỏ, nhưng không còn được như thế nữa.

Tôi ước được quay lại hồi nhỏ, mẹ bảo gì làm nấy, không cãi lại mẹ. Bây giờ, vì tôi hay cãi lại mẹ nên sự gần gũi giữa hai mẹ con không còn được như xưa nữa, lại khá khắc khẩu. Theo thời gian, mẹ tôi cũng phải có gia đình riêng và tôi cũng thế. Khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng xa. Tôi đang muốn kéo mọi người về ở chung mà chưa làm được".

Thu Thủy tỏ ra hối lỗi khi không thể ở gần mẹ để chăm sóc khi sức khỏe bà ngày một yếu

Những chia sẻ của cựu thành viên nhóm nhạc Mây Trắng khiến cả trường quay xúc động, gửi lời an ủi. Thu Thủy trải lòng, bản thân luôn cảm thấy áy náy vì chẳng được ở cạnh mẹ, mỗi ngày đều nghĩ tới dù ở cách xa vạn dặm. Cô cũng mong bà hiểu được nỗi lòng của bản thân và mong mối quan hệ được hòa hảo như xưa.

Thu Thủy là nữ ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, đặc biệt là với giới trẻ. Cô từng là thành viên của nhóm nhạc Mây Trắng, nhưng do một số lí do cá nhân nên sớm tách ra riêng. Đỉnh cao sự nghiệp của Thu Thủy là bài hit “Think Of You” phát hành vào năm 2007. Dù hơn 10 năm trôi qua, khán giả vẫn được tìm nghe và được sử dụng rộng rãi tại các chương trình ca nhạc, phim ảnh.