Thúy Nga tiết lộ Kim Ngân bỗng dưng ‘khôn lạ’, cả ngày ‘chăm chăm’ hỏi xin chỗ ở cố định

Trong suốt thời gian qua, khán giả Việt luôn háo hức theo dõi hành trình tiếp cận Kim Ngân của danh hài Thúy Nga và nhận thấy nhiều thay đổi tích cực của nữ ca sĩ đình đám ngày nào. Mới đây, sau khi từ tiểu bang Amarillo về Bolsa (Mỹ), Thúy Nga đã đến Tịnh xá Từ Quang gặp sư cô Xuân Liên để hỏi chỗ ở cho đàn chị bởi ở đây, gần trung tâm và chỉ toàn người già. Thế nhưng, nếu muốn thành ‘cư dân’ tại đây buộc phải ra văn phòng luật sư, có hai người đứng ra xác nhận đúng theo quy định.

Thuý Nga là người duy nhất cho tới thời điểm hiện tại nói chuyện và giúp đỡ được ca sĩ Kim Ngân

Hiện, Kim Ngân rất yêu quý Thúy Nga, mong ngóng được gặp lại cô mỗi ngày, thậm chí còn kêu “nhớ bà chủ”. Nữ danh hài cho hay:

"Hôm gặp lại chị Kim Ngân, tôi thấy chị ấy tỉnh táo, khôn khéo lạ thường và có nhắc tên một số người làm nghệ thuật đã giúp đỡ chị. Chị ấy còn quan tâm hỏi đã mướn được phòng cho chị chưa.

Quả thật, tôi rất vui mừng khi nhìn thấy chị ấy tỉnh táo trở lại bởi những lần tiếp xúc trước đây, chị ấy hiếm khi tỉnh táo lắm, cứ lúc tỉnh lúc mê mà mê nhiều hơn tỉnh. Mỗi lần không tỉnh táo, Kim Ngân lại nói nhảm một mình với những chuyện không đầu không cuối, tôi có cố cũng không hiểu nổi”.

Thúy Nga cho rằng, trước đây nếu luôn có người vỗ về, an ủi thì có lẽ Kim Ngân không đến mức ngây dại, chửi bới mọi người xung quanh như vậy. Nhận được sự quan tâm của đàn em khiến tâm tình của giọng ca Love Life In Your Eyes thay đổi 180 độ, từ chỉ mặc độc một bộ quần áo mình thích đến vài ba ngày là thay quần áo…, đã chịu tâm sự nhiều hơn.

"Điều quan trọng là Kim Ngân đã chịu nói ra những nhu cầu, mong ước, khát khao… của mình. Tôi thấy rằng, trong sâu thẳm tâm hồn, Kim Ngân vẫn rất yêu ca hát và muốn làm những điều hướng về nghệ thuật.

Chẳng hạn, chị muốn đi học đàn pian và khi đưa đến chùa thì còn hát rất vui vẻ. Hôm qua, tôi lái xe chở chị ấy đến Tịnh xá Từ Quang, Kim Ngân vui vẻ lắm. Có vẻ như chị ấy rất thích nơi này. Nhưng để làm quen được với môi trường sống ở đây, chắc chị ấy phải cần một thời gian nữa”, Thúy Nga chia sẻ.

Đến thăm Tịnh xá Từ Quang, Kim Ngân tỏ ra thích thú, muốn được ở lại

Nói về bệnh tình của Kim Ngân, nữ danh hài khẳng định, nguyên nhân do sốc tâm lý nhưng để lâu ngày, không có thuốc uống, chẳng có người chăm sóc nên bệnh tình mới đổ nặng. Ngặt nỗi, nữ ca sĩ một thời không hợp với người thân trong gia đình nên luôn tỏ thái độ gay gắt, chạy trốn mỗi khi gặp. Ai muốn giúp đỡ cũng không được bởi Kim Ngân luôn “xù lông xù cánh”, chửi bới, thậm chí là “động chân, động tay” khiến bản thân rơi vào cảnh vô gia cư hai mươi mấy năm cuộc đời.

Thúy Nga cũng tin rằng, có thể lại gần, giúp đỡ Kim Ngân là nhờ duyên số. “Bây giờ, chị ấy ít chửi bới linh tinh hơn hẳn, nếu có chửi ai đó mà tôi lại nắm tay xoa dịu là chị ấy cũng im luôn. Chắc phải có sự hộ trì của đức Phật tôi mới có thể làm được điều đó bởi trước đây tôi không bao giờ dám nghĩ đến chuyện này”, Thuý Nga trải lòng.

Cô hiểu để đưa Kim Ngân trở lại cuộc sống bình thường là điều không dễ dàng, đòi hỏi sự kiên trì nhưng từ đáy lòng, muốn thực hiện điều này. Hơn cả, người hâm mộ và đồng nghiệp luôn động viên khiến nữ nghệ sĩ càng thêm có động lực cháy bỏng.

Thúy Nga mong muốn được giúp đỡ Kim Ngân "khôn trở lại" dù biết con đường đầy gian nan

“Bên ngoài chị ấy có vẻ dữ tợn vậy thôi chứ kỳ thực bên trong là một người rất yếu đuối, mong manh và tự trọng. Chị ấy không bao giờ ngửa tay xin của ai một đồng nào mặc dù chị ấy xin người ta sẵn sàng cho rất nhiều. Có nhiều người đến cho chị ấy tiền chị còn không thèm lấy mà lựa người mới nhận. Và chị ấy cũng tuyệt đối không xin đồ ăn mà tự bỏ tiền đi mua", Thuý Nga nói thêm.

Hiện, nữ danh hài sinh năm 1976 đang nhờ vợ cũ Bằng Kiều liên hệ với chồng của Kim Ngân để lấy lại giấy tờ tùy thân. Thúy Nga mọi thủ tục được hoàn thành trơn tru để nữ ca sĩ một thời có nơi trú chân, từ đó, muốn chữa bệnh mới có cơ hội.