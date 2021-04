Việc chụp ảnh thẻ hay căn cước công dân từ lâu đã là nỗi ám ảnh của đa số các chị em. Ở ngoài có thể chẳng đến mức nào nhưng chỉ cần qua tay các chú công an thì có thiên nga cũng hóa thành vịt bầu, nhìn chẳng khác nào ngố tàu. Có thể do thiếu ánh sáng hoặc không được can thiệp chỉnh sửa nên những tấm hình này luôn là nỗi nhức nhối của mọi người, nhất là trong giai đoạn khắp nơi nô nức đổi căn cước công dân có gắn chíp.

Ảnh thẻ gây thương nhớ của Hoa hậu Tiểu Vy

Thế nhưng, không phải ai cũng phải khóc thét vì ảnh thẻ chẳng được đẹp, tiêu biểu là hoa hậu Tiểu Vy. Trong ảnh, Tiểu Vy chỉ diện một chiếc sơ mi trắng đơn giản, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng như nữ sinh nhưng vẫn làm nổi bật lên nhan sắc xinh đẹp mỹ miều. Nhìn tấm hình này, khán giả đều tấm tắc khen, đúng là đẳng cấp của hoa hậu là phải cân mọi thể loại ảnh như này.

Bạn bè và người hâm mộ 'khóc ròng' ghen tị với ảnh CCCD quá đẹp của Tiểu Vy

Dưới bình luận, đông đảo bạn bè và dân mạng dành những lời khen có cánh. Không chỉ fan mà chính Tiểu Vy cũng phải thở phù chắp tay lạy Trời Phật vì ảnh thẻ quá ư là đẹp. Thực tế, ảnh CCCD của nàng hoa hậu gốc Quảng Nam còn khiến không ít người phải ghen tị bởi những ai trải qua ‘cuộc chiến’ đi làm lại CCCD mới hiểu.

Một thành viên mạng muốn 'té xỉu' khi nhận ảnh CCCD quá khác so với thực tế

Tác hại của câu nói: "Vén hết mái lên cháu nhé" chính là đây

Trong những ngày qua, trên mạng xã hội, dân mạng thi nhau ‘khoe’ ảnh CCCD phiên bản lỗi bởi ngoại hình toàn khác xa thực tế quá nhiều. Ai ai cũng khóc ròng ước chi được đội chụp ảnh có tâm hơn một chút, đã tự tin mang CCCD đi khắp mọi người. Chẳng mấy ai được sở hữu một tấm ảnh thẻ xuất sắc như bông hậu này.

Tiểu Vy lột xác với mái tóc ngắn cá tính

Cô nàng được nhận xét hở bạo hơn hẳn hậu kết thúc nhiệm kỳ

Sau khi kết thúc nhiệm kỳ, Tiểu Vy đã cắt đi mái tóc dài quen thuộc, để làm mới hình ảnh cá tính, táo bạo hơn. Dù vậy, điều này cũng chẳng làm ảnh hưởng đến chất lượng ảnh thẻ, vẫn khiến dân mạng trầm trồ, ngưỡng mộ như thường.