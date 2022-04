Đêm qua (13/4), Sơn Tùng M-TP khiến cộng đồng fan chộn rộn khi thông báo bán sản phẩm áo phông để quảng bá cho dự án âm nhạc mới - There’s No One At All. Đáng chú ý, chiếc áo phông được đích thân chàng ca sĩ gốc Thái Bình thiết kế và theo dõi từng công đoạn sản xuất nên khi đến tay, “cheap moment” này đảm bảo sẽ nhận được sự yêu thích từ người hâm mộ.

Trên tài khoản Facebook gồm 14 triệu lượt người theo dõi, Sơn Tùng M-TP viết: “Đây là món quà đầu tiên được mở ra trong dự án to đùng “THERE’S NO ONE AT ALL “. Một chiếc áo mang tên NOAA có 102 do chính tay Tùng vẽ đầy ngẫu hứng trong quá trình thực hiện Music Video lần này đó! Chắc chắn sẽ phải thấy em nó trong MV mới của tôi rồi. Vậy còn chần chừ gì nữa mà không làm liền một chiếc áo NOAA để “cheap moment” cùng Sơn Tùng M-TP nào!

Đăng hình chụp cùng áo NOAA của bạn thì đừng quên hashtag #CheapMomentwithMTP để Tùng được thấy tất cả mọi người xinh đẹp đến nhường nào nhaaaaa!”.

Hình ảnh chiếc áo phông được giao bán mặt trước và sau

Chuyện kêu gọi cheap moment với thần tượng không phải chuyện hiếm trong giới giải trí nhưng “đồ đôi” đó phải có chất lượng tốt. Như sản phẩm mà Sơn Tùng tung ra, dân tình đã phát hiện loạt các lỗi “sai sai” trên chiếc áo trị giá hơn nửa triệu đồng.

Hai lỗ thủng khó hiểu ở hai bên đường cánh tay áo

Cụ thể, chẳng hiểu kiểu gì mà chiếc áo trị giá 600 ngàn đồng lại có hai lỗ hổng kỳ lạ và to đùng dọc trên đường may 2 bên tay áo. Cũng chẳng thể đổ lỗi cho việc áo để nhăn nhúm nên mới lộ 2 lỗ hổng bởi chiếc áo được để thẳng thớm, chụp ảnh lồng lộn để kêu gọi mua “cheap moment”. Nhiều người còn khịa nhẹ, hai lỗ thủng là vốn đục cho thoáng khí, để tránh việc đổ mồ hôi mà… có mùi.

Phản ứng của dân mạng khi thấy chiếc áo trị giá 600 nghìn đồng nhưng lại có hai lỗ thủng to đùng khó hiểu

Hơn nữa, nam ca sĩ được cho kém tinh tế khi “vòi tiền” của fan bằng cách kêu gọi mua áo để tạo “cheap moment với mình”. Bởi lẽ, thông thường, người nổi tiếng chỉ mặc đẹp, người hâm mộ thấy thích thì sẽ tự rủ nhau sắm sửa sao cho giống. Chứ trần đời chưa có nghệ sĩ nào lại tự kêu gọi khán giả bỏ tiền ra mua đồ sao cho giống mình.

Nhà sản xuất lý giải hai chiếc lỗ khó hiểu trên áo

Thực tế, khi bán sản phẩm này ra, phía Sơn Tùng có chú thích từ trước rằng: “Độ rách từng áo được thủ công bằng tay nên mỗi áo sẽ có đặc trưng riêng”. Đó, người ta cố ý đấy chứ không phải vô tình may lởm, giống hàng chợ như nhiều người suy diễn đâu.

Sơn Tùng comeback với dự án There's No One At All

Được biết chiếc áo này thuộc dự án comeback với ca khúc There’s No One At All của Sơn Tùng M-TP. Đang yên đang lành, bỗng dưng nam ca sĩ thay loạt avatar của mình thành màu đen làm fan tưởng gia đình nhà anh… có chuyện. Nào ngờ, đây chỉ là cú nhá hàng cho sản phẩm mới. Lần này, anh chàng vô cùng đầu tư khi hết thả thính lần lượt bằng việc thay avatar, lại đến việc kêu gọi mua áo “cheap moment”, nên khán giả vô cùng mong chờ lần tái xuất thị trường âm nhạc.