'Chị đại K-Pop' BoA gây tranh cãi khi 'đòi' làm center nhóm nhạc toàn sao, sự thực ra sao?

Ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo từ năm 2000, trải qua nhiều thăng trầm trong sự nghiệp, đến nay BoA được mệnh danh là "tượng đài" bất diệt trong giới giải trí Hàn Quốc. Dù đã hơn 20 trôi qua, "chị đại SM Town" chưa một ngày đánh giảm phong độ, mà luôn cố gắng đổi mới hình ảnh, cập nhật xu hướng. Thế nhưng, dù toàn năng đến mấy, BoA cũng có những khó khăn riêng.

Sau hơn 20 năm là ca sĩ solo, BoA lần đầu tham gia 1 nhóm nhạc dự án Got The Beat

Chẳng là mới đây, BoA đã cùng các chị em trong công ty của mình tham gia vào dự án âm nhạc Got The Beat. Nhưng nhiều năm là nghệ sĩ solo, việc tham gia vào một nhóm nhạc nữ 7 thành viên, giọng ca sinh năm 1986 đã cảm thấy bối rối với việc di chuyển đội hình và không được làm center như thông thường. "Em bị mắc bệnh đứng center, thật khó để sắp xếp đội hình phù hợp trong nhóm nhạc", BoA trải lòng với Lee Hyori trong chương trình Seoul Check In.

Sở dĩ nữ ca sĩ có phát ngôn này bởi Lee Hyori đã dành nhiều lời khen có cánh cho dự án Got The Beat mà BoA tham gia. Giọng ca 10 Minutes bộc bạch, bản thân và nhiều đồng nghiệp từng rất ngỡ ngàng khi hoạt động nhóm vì trước đó luôn là nghệ sĩ solo. Chứng kiến việc BoA hòa mình nhuần nhuyễn với đàn em, cô đã hết sức bất ngờ.

Nhóm nhạc dự án Refund Sisters mà Lee Hyori từng tham gia

"Khi bọn chị tham gia nhóm nhạc dự án Refund Sisters, chị Uhm Jung Hwa đã nói rằng cảm giác thật lạ khi mình không phải center nữa", Lee Hyori cho hay.

Đồng tình với quan điểm của đàn chị, BoA cũng trải lòng: "Đây là lần đầu tiên em hoạt động trong 1 nhóm. Mọi thứ rất khó khăn. Em chưa bao giờ học cách vừa nhảy vừa di chuyển giữa các vị trí cả".

Got The Beat sở hữu nhiều sao nữ đình đám nhà SM Town

Thế nhưng, BoA vẫn vấp phải làn sóng chỉ trích khó hiểu từ cộng đồng mạng. Không ít ý kiến cho rằng, nữ ca sĩ "ngạo nghễ" khi đòi làm center dù tham gia một nhóm nhạc toàn sao. Ngược lại, đông đảo khán giả đã đứng ra bênh vực BoA, bởi trong lời nói của cô không hề đề cập việc này. Cô chỉ bày tỏ sự bỡ ngỡ khi phải liên tục di chuyển giữa các vị trí, bởi nhiều năm làm nghệ sĩ solo, BoA chỉ cần đứng ở giữa và tỏa sáng hết mình. Thế nên, việc chỉ trích cô nàng là hoàn vô lý.

Với tư cách là ca sĩ solo nhiều năm, dù lần đầu tham gia dự án nhóm như Got the Beat nhưng BoA vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, cho thấy được bản lĩnh của một nghệ sĩ lâu năm.