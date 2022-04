Không phải aespa, 2NE1 mới là nhân tố khuấy đảo lễ hội Coachella năm nay với màn tái hợp bùng nổ

Được đánh giá là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu Hàn Quốc, việc 2NE1 đột ngột tuyên bố tan rã vào năm 2016 sau một thời gian dài đóng băng hoạt động đã khiến đông đảo người hâm mộ Kpop trên khắp thế giới phải đau lòng, tiếc nuối. Tuy nhiên, với rất nhiều dấu hiệu tích cực đến từ các thành viên cũng như sự ủng hộ của cộng đồng yêu nhạc, trong suốt sáu năm qua, ai ai cũng đều hi vọng và chờ đợi một ngày nào đó sẽ được nhìn thấy 2NE1 tái hợp trên sân khấu.

2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ 'huyền thoại' của Kpop

Và sau tất cả, ngày đó cuối cùng đã đến, 2NE1 đã chính thức trở về với người hâm mộ trên sân khấu của lễ hội âm nhạc đình đám Coachella. Trước đó, một thông tin đã được xác nhận chính là việc trưởng nhóm CL sẽ tham gia biểu diễn dưới sự bảo trợ của 88Rising – công ty truyền thông đại chúng chuyên quảng bá âm nhạc và nền văn hóa Châu Á tại Mỹ. Tuy nhiên, dường như CL đã có những trao đổi với nhiều bên để có thể đưa ba người chị em còn lại của mình tới với Coachella.

Coachella 2022 là nơi người hâm mộ được chứng kiến màn tái hợp đỉnh cao của 2NE1 sau 6 năm tan rã

Bốn cô gái xuất hiện đầy bất ngờ, khiến người hâm mộ được phen choáng váng trong sự sung sướng, vui mừng, xúc động

Màn trình diễn ca khúc hit I Am The Best khiến cộng đồng mạng náo loạn

Theo nhiều thông tin cũng như hình ảnh đươc chia sẻ trên mạng xã hội, 2NE1 đã cùng nhau bước lên sàn diễn với ca khúc ‘đỉnh’ nhất trong sự nghiệp của nhóm – I Am The Best. Được biết, đây cũng là màn trình diễn khép lại chuỗi sân khấu của 88Rising kết hợp với bên phía ban tổ chức lễ hội âm nhạc Coachella. Từ ‘cú nổ’ này, cộng đồng mạng đã tỏ ra hết sức vui mừng, xúc động đồng thời ngày một dâng cao kỳ vọng về việc 2NE1 sẽ tiếp tục có những màn tái hợp khác.

Màn tái hợp của 2NE1 khiến cộng đồng yêu nhạc kỳ vọng thêm vào tương lai nhóm sẽ tiếp tục cùng nhau hoạt động nghệ thuật, quảng bá âm nhạc

Trước đó, đã có rất nhều đồn đoán xoay quanh dàn nghệ sĩ sẽ tham gia Coachella năm nay, đặc biệt là khi ban tổ chức đưa ra tuyên bố về việc sẽ có một sân khấu đặc biệt dành cho khách mời bất ngờ. Bên cạnh đó, trên các diễn đàn, thông tin nhóm nhạc nữ nổi bật của SM Entertainment – aespa, sẽ đến với Coachella cũng khiến cư dân mạng cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Tuy vậy, với màn trở lại đầy mạnh mẽ của 2NE1 thì giờ đây mọi người cũng đã có thể biết được câu trả lời về sân khấu đặc biệt và khách mời bất ngờ mà Coachella đang muốn nói đến là ai.