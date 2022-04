Không chỉ khoe nội y ở Hội An, hot girl Malaysia còn gây nhức mắt khi hớ hênh 7749 lần trên đất Việt

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao trước hình ảnh một cô gái người nước ngoài có tên M.P.Y. hồn nhiên khoe vòng ba phản cảm, đầy khêu gợi khi đang thả hoa đăng trên thuyền tại phố cổ Hội An, Quảng Nam.

Trong tấm hình được đăng tải, cô nàng “quất” nguyên một chiếc áo được cho là quốc phục Việt Nam nhưng đã được may cách tân. Đáng chú ý là phía dưới cô gái này không mặc quần dài và có động thái cố tình khoe thân phản cảm, để lộ trọn vẹn vòng ba với chiếc quần lót nhỏ xíu.

Status này nhanh chóng nhận được phản hồi tiêu cực từ cộng đồng mạng, nhất là người dân Việt Nam. Đa phần dư luận đều cho rằng, cô nàng cố tình bêu rếu làm xấu đi hình ảnh quốc phục Việt Nam. Họ cũng yêu cầu, cô gái người nước ngoài này phải gỡ bỏ hoàn toàn những hình ảnh này, cũng như gửi lời xin lỗi tới người dân Việt Nam.

Mặc phản ứng dữ dội từ phía cộng đồng mạng, trên Facebook cá nhân cũng như Instagram của M.P.Y vẫn thản nhiên giữ những hình ảnh này. Không chỉ vậy, dân tình cũng phát hiện cô nàng cũng đăng tải khá nhiều hình ảnh “bốc lửa”, nóng muốn bỏng tay trong chuyến du lịch tại Việt Nam lần này.

Trong mọi khung hình, dù diện bikini hay không thì M.P.Y vẫn chuộng style táo bạo, khoe triệt để đôi gò bồng đảo căng tròn khiến cộng đồng mạng hết lời xuýt xoa. Dù phải nói rằng hành động chụp ảnh phản cảm, nhạy cảm của cô gái này đáng chê trách, phê phán. Nhưng công bằng mà nói, loạt hình tại Việt Nam của M.P.Y vô cùng quyến rũ, ba vòng nảy lửa, chuẩn chỉnh khỏi chê.

Quay lại về vụ việc cô gái này chụp ảnh phản cảm trên sông Hoài tại Hội An, ông Tống Quốc Hưng - Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin TP Hội An cho biết, sáng nay (5/4), cơ quan chức năng đang truy tìm tung tích cô gái nước ngoài, chụp ảnh khoe vòng 3 ở phố cổ Hội An.

"Rõ ràng, trong khu phố cổ, du khách không được ăn mặc phản cảm như thế này. Qua xác minh ban đầu, chúng tôi xác định cô gái trong ảnh là người Malaysia. Hiện, cơ quan chức năng đang truy tìm chỗ ở của nữ du khách để nhắc nhở", ông Hưng chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.