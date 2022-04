Lý Nhã Kỳ thông báo tình trạng sức khỏe sau ‘cú vồ ếch’ ở buổi ra mắt bộ phim tự bỏ 33 tỷ để 'cứu'

Suốt 4 năm dính những kiện tụng ồn ào từ phía nhà sản xuất cũ là Hạnh Nhân và ekip Hàn Quốc, Bí Mật Thiên Đường - bộ phim điện ảnh hợp tác Việt - Hàn tưởng chừng cứ thế bị “đắp chiếu”. Nhưng nhờ sự “góp sức” 33 tỷ đồng từ Lý Nhã Kỳ, bộ phim được “hồi sinh” và chuẩn bị ra rạp với cái tên mới - Kẻ Thứ Ba.

Dàn diễn viên phim Kẻ Thứ Ba

Chiều 25/4, đoàn phim đã tổ chức buổi ra mắt phim với sự tham gia của Lý Nhã Kỳ - diễn viên chính kiêm nhà sản xuất mới của phim, diễn viên Kim Tuyến, Xuân Nghị, Hoàng Khôi,... Đáng tiếc do tình hình dịch bệnh ở Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp nên đạo diễn và tài tử Han Jae Suk không thể trực tiếp có mặt.

Lý Nhã Kỳ thả đáng bên Xuân Nghị

Xuất hiện với tư cách là người đã “cứu cánh” bộ phim Kẻ Thứ Ba, Lý Nhã Kỳ khiến toàn khán phòng trầm trồ trước vẻ ngoài xinh đẹp, sang chảnh dù ở ngưỡng 40. Thế nhưng, vì mải trò chuyện với ký giả, người đẹp sinh năm 1982 đã có màn “vồ ếch” để đời trong sự nghiệp. Thậm chí cú ngã bất ngờ làm gãy đổ bảng tên bộ phim.

Mải mê tạo dáng, Lý Nhã Kỳ ngã sõng soài làm gãy bảng tên phim

Ngay lập tức, ekip đã kịp thời có mặt và hỗ trợ nữ diễn viên. Dù khá đau đớn song Lý Nhã Kỳ vẫn cố gắng trấn an tinh thần và tiếp tục buổi ra mắt phim. Được biết, cú ngã bất ngờ khiến cô để lại một số vết thương.

Đến sáng 26/4, Lý Nhã Kỳ đã có những chia sẻ chính thức về tình hình sức khỏe sau buổi ra mắt phim Kẻ Thứ Ba. Trên tài khoản Facebook chính thức, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn với đơn vị truyền thông đã đến chia vui và truyền tin tới khán giả mọi nơi. Tuy buổi showcase có nhiều sơ suất song những góp ý của bạn bè trong nghề, đã giúp Lý Nhã Kỳ rút được nhiều bài học quý giá.

Ngay sau đó, nữ diễn viên đã có những chia sẻ chân thành về cú "vồ ếch" của mình

Cô cũng bày tỏ những khó khăn trong quá trình thực hiện Kẻ Thứ Ba. “Trở thành một nhà sản xuất bất đắc dĩ, khi một con thuyền gãy... ngay khi vừa ra khơi. Chưa bao giờ Kỳ cảm thấy Kỳ gánh một trách nhiệm cực kỳ lớn như vậy. Tuy nhiên, sau bao biến cố xảy ra, ngay cả trong ngày ra mắt hôm nay vẫn còn sự cố như mọi người cũng thấy, thì đứa con "bất đắc dĩ" Kẻ Thứ Ba được ra đời là một giá trị mà không thể đong đếm bằng vật chất, mà còn là tình cảm của cả đoàn phim. Từ phục trang, âm thanh, ánh sáng, đạo diễn, ekip hàn quốc,... rất rất nhiều con người đã san sẻ với nhau từ những tô mì gói khi đoàn bị rã do nhà sản xuất bỏ trốn, đến anh em trong đoàn gom góp từng 50 ngàn để đổ xăng trở về Sài Gòn. Và rất nhiều câu chuyện phía sau hậu trường khác.

Giờ đây, khi bộ phim ra mắt từ những khó khăn... Kỳ chỉ muốn nói Kỳ không muốn tô vẽ cho "đứa con" này. Kỳ không PR rầm rộ, không nói quá về phim... Kỳ chỉ muốn đưa ra những sản phẩm hoàn thiện nhất trong sự khó khăn. Kỳ muốn đưa một sự "mộc mạc" nhất có thể với khán giả. Hy vọng "Kẻ Thứ Ba" sẽ là một lựa chọn để các bạn ra rạp để thư giãn vào đầu tháng 5 này. Cảm ơn mọi người rất nhiều”, Lý Nhã Kỳ bộc bạch.

Trong một chia sẻ với Thanh Niên, Lý Nhã Kỳ cũng tâm sự về lý do sẵn sàng bỏ 33 tỷ đồng để khởi động lại 1 dự án phim cứ tưởng phải “đắp chiếu”. Cô cho hay: “Tôi đã phải bỏ ra 33 tỉ đồng để cứu Bí mật thiên đường bởi 3 lý do. Trước hết, tôi không muốn hình ảnh của đội ngũ Việt Nam mất điểm trong mắt đồng nghiệp nước ngoài. Chẳng lẽ cả ê-kíp cả trăm người phía Việt Nam mình phải mang tiếng xấu chỉ vì sai lầm do một cá nhân đơn lẻ gây nên”.

“Nhìn anh em trong đoàn dẫu rơi vào cảnh điêu đứng vì thiếu tiền làm phim lẫn duy trì đoàn phim, nhưng vẫn chịu thương chịu khó, cố gắng bám trụ để ghi hình, tôi càng khó thể cầm lòng”, nữ diễn viên nói thêm.

Kẻ thứ ba sẽ bắt đầu phát hành tại rạp ở Việt Nam từ ngày 13.5.2022.