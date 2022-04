MV 'There's no one at all' bị flop cực mạnh, cư dân mạng tranh thủ mỉa mai không thương tiếc

Mới đây, Sơn Tùng tiếp tục khẳng định vị thế “độc tôn” của mình bằng việc ra mắt MV ca nhạc toàn bằng tiếng anh và cho biết đây chính là bước ngoặt đánh dấu màn chuyển mình đáng nhớ trong sự nghiệp âm nhạc của mình cũng như sau thời gian dài im ắng vì ồn ào tình ái.

Những tưởng 'There is no one at all' của Sơn Tùng sẽ gây được tiếng vang lớn cũng như lập được kì tích như nhiều tác phẩm trước đây thì mọi chuyện lại diễn ra theo chiều hướng vô cùng ‘ảm đạm’.

MV này được nhận xét là mang màu sắc u ám và truyền bá tư tưởng tiêu cực. Ảnh: Internet

Theo đó, 'There is no one at all' được nhận xét à MV có màu sắc u ám kèm thông điệp sống tiêu cực nhất của Sơn Tùng từ trước đến nay. Ca sĩ vào vai một kẻ lang thang, ương ngạnh và coi việc tấn công mọi người vô cớ như cách để khẳng định sự tồn tại của mình giữa thế giới anh ta vô cùng chán ghét. Đáng nói, phân cảnh cuối cùng của ‘There's no one at all’ lại khiến cư dân mạng và dư luận vô cùng phẫn nộ và lên án gay gắt bởi cho nhân vật chính … tự tử.

Chưa kể, câu chuyện nhân vật là trẻ mồ côi, lớn lên thiếu tình yêu thương từ gia đình, tha hóa và có nhiều biểu hiện tâm lý khác thường, nội tâm đầy phức tạp nhưng số phận thiếu may mắn được mô tả quá trần trụi. Một kết thúc với những hành vi tiêu cực khó có thể tạo được thông điệp tích cực như mong muốn mà Sơn Tùng chia sẻ trước đó.

Bên cạnh đó, cư dân mạng còn chỉ ra điểm cho rằng MV của Sơn Tùng bị flop cực mạnh. Bởi MV "Hãy trao cho anh" ra mắt vào năm 2019 của anh cán mốc 5 triệu view chỉ sau 1 giờ lên sóng. Tuy nhiên, đến năm 2022, cón số đó chỉ còn 100 nghìn view. Đến nay, sau khi đã ra mắt được gần 1 ngày, MV "There's no one at all" mới đạt được hơn 6 triệu lượt xem.

Dưới bình luận, cư dân mạng tỏ ra khá hả hê khi MV bài hát mới của Sơn Tùng bị chê tơi tả: "Hết thời rồi, ai bảo vướng vào trà xanh", "Hết thời rồi, đáng đời", "Những đứa cày view 2019 giờ lớn hết rồi", "Nổi tiếng nhờ đạo nhái",...

Cư dân mạng mỉa mai Sơn Tùng M-TP

Hiện tại, những lùm xùm xoay quanh MV "There's no one at all" của Sơn Tùng M-TP vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.