Sinh nhật tuổi 41 của HH Phương Lê: Không mở tiệc, dành tiền cho ‘món quà tuyệt vời và ý nghĩa nhất’

Mới đây, vụ việc hai người lớn tử vong, để lại hai đứa trẻ trong căn nhà đóng kín khiến hai bé phải chịu cảnh đói khát suốt ba ngày ở Trà Vinh đã khiến cộng đồng mạng hết sức quan tâm. Được biết, do nợ nần nên đôi vợ chồng đã uống thuốc an thần tự tử, vào thời điểm cơ quan công an phát hiện ra thì ở hiện trường ngoài hai thi thể đã bốc mùi còn có hai bé gái 7 và 3 tuổi đang ở trong tình trạng sức khỏe yếu, đói lả. Hai em sau đó đã được đưa đi cấp cứu.

Mới đây, câu chuyện về hai vợ chồng uống thuốc an thần tự tử trong nhà...

... để lại hai con thơ đói lả suốt 3 ngày trời mới được cơ quan công an phát hiện ra và đưa đi cấp cứu đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng

Nắm được thông tin về sự việc thương tâm, mới đây, trên trang cá nhân, HH Phương Lê đã ra tuyên bố về việc sẽ nhận bảo trợ cho hai em bé không may mồ côi cha mẹ. Cụ thể, cô viết: “Thương con, muốn nhận hai con, bảo trợ nuôi học tới đại học. Hôm nay sinh nhật cô, như mọi năm cô không tổ chức, dành số tiền tiệc tùng để làm việc ý nghĩa, cho tặng biếu ai đó cần. Có thể nói nếu ông nội con đồng ý thì hai con là món quà tuyệt vời ý nghĩa của cô nhân ngày sinh nhật 41 tuổi.”

Bài đăng thể hiện mong muốn được bảo trợ cho hai cô bé mồ côi cha mẹ sau sự việc thương tâm ở Trà Vinh được đăng trên trang cá nhân của Hoa hậu Phương Lê

Chưa dừng lại ở đó, nàng hậu còn chia sẻ thêm một vài suy nghĩ của bản thân về câu chuyện đồng thời thể hiện tình cảm dành cho quê hương, cho những người đồng hương đến từ Trà Vinh: “Thương con, giận ba mẹ con lắm, bỏ lại hai con thế này… Người Trà Vinh, ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn! Yê thương người Trà Vinh, thương lắm.” Đính kèm dòng trạng thái dài, Phương Lê cũng đăng tải thêm một vài hình ảnh của hai cô bé tội nghiệp.

Biết được hành động của Phương Lê, rất nhiều những tấm lòng hảo tâm cũng đã đề nghị được cùng cô gom tiền để hỗ trợ cho hai bé. Tuy nhiên, trả lời các mạnh thường quân, Phương Lê lại đưa ra một quyết định bất ngờ: “Thật lòng Phương Lê sẽ không nhận quyên góp, Phương Lê dư khả năng giúp. Phương Lê bận, không rảnh sao kê. Lý do muốn nhận nuôi là vì ba cô gái này! Vợ chồng Phương Lê sẽ giúp nếu gia đình cho phép. Mai Phương Lê về Trà Vinh thăm các con liền.”

Hoa hậu Phương Lê khẳng định sẽ giúp đỡ hai bé bằng khả năng của mình, không nhận quyên góp của các mạnh thường quân

Thông qua những dòng trạng thái của Hoa hậu Phương Lê có thể thấy, người đẹp đến từ Trà Vinh thật sự rất quan tâm đến hoàn cảnh khó khăn mà hai cô bé trong câu chuyện buồn kể trên đang gặp phải. Tuy nhiên, bản thân nàng hậu cũng rất minh bạch, rõ ràng khi tuyên bố sẽ không nhận quyên góp từ các mạnh thường quân để có thể tránh mọi phiền phức xoay quanh vấn đề từ thiện, sao kê mà rất nhiều tên tuổi khác đã vướng vào.

Dường như vợ chồng Hoa hậu Phương Lê không muốn vướng vào các ồn ào liên quan đến sao kê từ thiện, chỉ muốn tập trung vào công tác hỗ trợ cho hai em bé không may mắn mồ côi cha mẹ

Nhiều cư dân mạng cho rằng, vợ chồng Phương Lê hiện tại chỉ muốn dành toàn bộ tâm sức để lo lắng, chăm sóc, cùng nhau đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho hai cô bé chứ không hề muốn tốn thời gian cho những rắc rối có thể xảy đến. Bởi vậy, đông đảo người hâm mộ đã dành tặng Phương Lê rất nhiều lời khen ngợi, cảm ơn đồng thời chúc Phương Lê cùng ông xã sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyến đi, có thể thuận lợi hỗ trợ hai cô bé mồ côi cha mẹ tại Trà Vinh một cách tốt nhất.