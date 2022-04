Tài tử Song Joong Ki kể câu chuyện cảm động về người hâm mộ, tiết lộ mục tiêu sự nghiệp đầy ý nghĩa

Trong tập phát sóng ngày 29 tháng 04 của chương trình 'The First Scene of My Life' trên kênh YouTube High Story D&C, Song Joong Ki – nam diễn viên được khán giả Việt Nam nhớ đến thông qua những tựa phim ăn khách như Hậu Duệ Mặt Trời, Vincenzo, Chàng Trai Tốt Bụng, v.v… – đã có dịp chia sẻ một vài câu chuyện liên quan đến cuộc sống hoạt động nghệ thuật, sự nghiệp đóng phim nhiều năm của bản thân.

Nam diễn viên Song Joong Ki

Cụ thể, chồng cũ của nữ diễn viên xinh đẹp Song Hye Kyo đã dành thời gian để nói về lần đầu tiên anh nhận được sự thừa nhận của công chúng với tư cách là một diễn viên. Anh bày tỏ: “Tôi không nhớ người đầu tiên nhận ra tôi là ai, tôi chỉ nhớ là bản thân mình đã cảm thấy vô cùng xúc động khi có một người lớn tuổi đã đến và nói với tôi rằng 'Ta đang xem phim do cháu đóng đấy, hay lắm' trong khi tôi đang tiến hành quay hình."

Nam diễn viên có dịp chia sẻ về lần đầu tiên được nhận ra với tư cách là diễn viên

Ngoài ra, khi được hỏi về việc muốn trở thành một diễn viên như thế nào, Song Joong Ki nói: “Tôi luôn có của riêng mình câu trả lời cho câu hỏi về kiểu diễn viên mà tôi không muốn trở thành. Tôi không muốn trở thành một diễn viên chỉ chăm chăm chú ý vào nghệ thuật diễn xuất. Tôi muốn trở thành một diễn viên biết tiếp nhận và truyền tải. Truyền năng lượng và tiếp nhận năng lượng là một điều khó khăn và tôi không nghĩ đó là điều tôi có thể làm một mình.”

Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin cách đây không lâu, Song Joong Ki hiện đang đóng vai chính trong bộ phim truyền hình của đài JTBC mang tựa đề 'The Youngest Son of a Conglomerate'.

Song Joong Ki có mục tiêu rất rõ ràng và khác biệt trong công việc

Trên thực tế, trước khi trở thành ngôi sao đắt giá bậc nhất màn ảnh nhỏ xứ kim chi, Song Joong Ki từng có nhiều năm trầy trật đóng phim nhưng chẳng mấy ai chú ý tới. Sau màn xuất hiện không đáng kể trong Get Karl! Oh Soo Jung, Song Joong Ki góp mặt trong phim 18+ Song Hoa Điếm với vai hậu vệ và lộ diện trong một vài cảnh quay. Dần dần, nam diễn viên bắt đầu nhận được những vai phụ có tên và có nhiều “đất” diễn hơn.

Đến năm 2010, ngôi sao 8X được chú ý hơn với vai nam thứ Gu Yong Ha trong Chuyện tình ở Sungkyunkwan rồi được yêu mến qua Chàng trai tốt bụng, Cậu bé người sói (2012). Hồi 2016, Song Joong Ki vụt sáng thành sao nhờ ‘bom tấn’ truyền hình Hậu duệ mặt trời gây sốt khắp châu Á. Từ đó đến nay, Song Joong Ki liên tục khẳng định vị thế trong làng phim ảnh với các tác phẩm: Đảo địa ngục, Biên niên sử Arthdal, Vincenzo, Space Sweepers…