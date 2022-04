Tất cả tài khoản MXH của Sơn Tùng M-TP đột nhiên chuyển đen, cư dân mạng xôn xao: Chuyện gì đây?

Là một trong những tên tuổi nổi tiếng nhất làng giải trí Việt Nam, nhất cử nhất động của Sơn Tùng M-TP luôn luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Mới đây, nam ca sĩ đã có một hành động vô cùng đáng chú ý khi thay đổi toàn bộ ảnh đại điện, ảnh bìa trên các nền tảng mạng xã hội của mình thành một màu đen tăm tối. Chưa dừng lại ở đó, trên Instagram, anh còn thẳng tay bỏ theo dõi một loạt các tài khoản khác, bao gồm cả tài khoản của ‘nàng thơ’ Hải Tú.

Sơn Tùng M-TP mới đây đã gây hoang mang khi có một loạt động thái lạ trên các nền tảng MXH

Từ fanpage chính thức...

... đến fanpage công ty...

... fanpage của các nghệ sĩ trong công ty...

... trang cá nhân...

... Instagram cá nhân...

... hay trang Youtube chính thức của Sơn Tùng M-TP đều đồng loạt đổi qua ảnh đại diện và ảnh bìa màu đen

Sau khi sự việc nổ ra, cộng đồng mạng đã lập tức xôn xao bàn tán. Bên dưới bài đăng về câu chuyện này trên các fanpage lớn chuyên đăng tải thông tin về giới giải trí, đông đảo cư dân mạng đã để lại bình luận cũng như đưa ra những suy đoán về nguyên nhân tại sao Sơn Tùng M-TP lại có hành động gây bất ngờ như trên, đặc biệt là khi chủ nhân ca khúc Muộn Rồi Mà Sao Còn không đính kèm bất cứ dòng trạng thái nào giải thích nào.

Dưới đây là một vài bình luận của cư dân mạng:

Cư dân mạng thi nhau đưa ra suy đoán về nguyên nhân phía sau động thái lạ của Sơn Tùng M-TP

Nhiều người cho rằng anh đang có những bước đầu tiên để ra mắt sản phẩm mới

Được biết, từ trước tới nay, Sơn Tùng M-TP luôn là người có mục đích, lý do rõ ràng cho tất cả những việc mình làm. Có lẽ bởi vậy là nhiều người cho rằng việc anh thay ảnh đại diện, ảnh bìa là một phần thuộc dự án mới nào đó mà nam ca sĩ đang tham gia. Trước đó, anh cũng khiến nhiều người ngạc nhiên khi sử dụng tài khoản cá nhân để để lại bình luận ở các fanpage của người hâm mộ, đính kèm hình ảnh một bài tập tiếng Anh và yêu cầu người hâm mộ: “Giải đi…”

Trước đó, Sơn Tùng M-TP đã dùng tài khoản cá nhân để 'đi spam' bài tập tiếng Anh bắt người hâm mộ 'giải đi..'

Cụ thể bài tập tiếng Anh mà Sơn Tùng 'giao' cho người hâm mộ

Theo quan sát, bài tập điền từ tiếng Anh vào đoạn văn mà Sơn Tùng M-TP đưa ra cho người hâm mộ có nội dung khá kì lạ, là một câu chuyện tương đối kinh dị:

“Bên bờ sông có một căn nhà nông thôn nhỏ, bên cạnh đó là một cây sồi khổng lồ. Không có ai sống ở đây cả ngoại trừ bóng của một con mèo hoang. Một ngày kia, một người phụ nữ già lang thang tìm đến căn nhà bỏ hoang và ngồi nghỉ cạnh cái cây.

Con mèo nhìn người phụ nữ một lúc nhưng rồi chẳng thèm làm gì, chỉ nhẹ nhàng bỏ đi. Đột nhiên, người phụ nữ đứng phắt dậy, lớp da trở nên sần sùi, tóc chuyển màu xanh lá, chân thì đóng chặt xuống mặt đất. Từ hôm đó, chẳng ai thấy người phụ nữ đó nữa, nhưng từ cây sồi khổng lồ kia xuất hiện thêm 1 cái cây nữa...”

Thậm chí, các ‘thám tử mạng’ còn phát hiện được một điểm gây hoang mang trong hình ảnh được Sơn Tùng M-TP đăng tải. Đó là khi xâu chuỗi các từ ngữ theo hàng chéo (1A, 2B, 3C, 4D) thì ta sẽ có được một câu văn hoàn chỉnh: “There’s no one at all. (Tạm dịch: Không có ai cả đâu.)”. Một bộ phận cho rằng, đây là lời đáp trả trực tiếp “sếp” muốn gửi đến ‘tình cũ’ Thiều Bảo Trâm khi cô nàng này chuẩn bị ra mắt MV mới có tựa đề Sau Lưng Anh Có Ai Kìa.

Nhiều người cho rằng 'sếp' đang cố tình muốn 'cà khịa' cô nàng Thiều Bảo Trâm và sản phẩm âm nhạc mới Sau Lưng Anh Có Ai Kia

Hiện, những động thái mới nhất trên mạng xã hội của Sơn Tùng M-TP vẫn đang tiếp tục khiến người hâm mộ cảm thấy vô cùng hoang mang nhưng đồng thời cũng rất chờ đợi. Hãy chờ xem trong tương lai “sếp” sẽ có thêm những hành động nào và liệu rằng có phải anh sắp có màn trở lại hoành tráng hậu những lùm xùm liên quan đến tình cảm đời tư hay không.