Dự báo thời tiết chiều và đêm 2/4: Hà Nội ngừng mưa, nhiệt độ giảm sâu thấp nhất 14 độ C

Không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ, sau đó sẽ tràn qua Nam Trung Bộ. Không khí lạnh làm Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to. Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi xảy ra mưa to đến rất to. Cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong khi đó Hà Nội, trời ngừng mưa, trở rét với nhiệt độ thấp nhất 14 độ C.

Hà Nội trời lạnh, người dân co ro khi ra đường

Dự báo thời tiết chiều và đêm 2/4

Dự báo thời chiều nay 2/4

Hà Nội

Nhiều mây, mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ 15 - 20 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, ngày có mưa rào và giông.

Nhiệt độ từ 24 - 32 độ C.

Dự báo thời đêm nay 2/4 và sáng mai 3/4

Hà Nội

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, ngày có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ 15 - 24 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào.

Nhiệt độ từ 24 - 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ từ 14 - 22 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ 14 - 21 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét. Nhiệt độ 15 - 22 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và gông một vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ 21 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa rào và giông rải rác, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ từ 19 - 29 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ 23 - 32 độ C.

Dự báo trong 3 ngày tới