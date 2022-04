Dự báo thời tiết chiều và đêm 3/4: Hà Nội chấm dứt đợt 'rét Nàng Bân', Đà Nẵng mưa to và giông

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi trong 2 ngày qua có mưa vừa, và to, cục bộ mưa cả ngày. Được biết, đây là đợt lũ bất thường khi miền Trung đang trải qua mùa khô nhưng lại kèm theo mưa lớn cùng gió lốc, sóng lớn khiến người và của bị thiệt hại nặng nề.

Từ đêm nay đến 6/4, Đà Nẵng đến Khánh Hòa và Tây Nguyên cũng xảy ra đợt mưa to và giông lớn. Trong cơn mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Còn Hà Nội, trời trở nắng ấm sau những ngày mưa rào kèm đợt không khí lạnh tràn về. Ngày và đêm trời rét, nhiệt độ cao nhất 25 độ C.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 3/4

Dự báo thời chiều nay 3/4

Hà Nội

Ít mây, trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ 14 - 25 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, ngày không mưa.

Nhiệt độ từ 24 - 36 độ C.

Dự báo thời đêm nay 3/4 và sáng mai 4/4

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ 16 - 26 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, ngày có mưa rào và giông.

Nhiệt độ từ 25 - 33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ 14 - 25 độ C.

Phía Đông Bắc bộ: Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Đêm và sáng rời rét. Nhiệt độ 14 - 25 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Nhiệt độ 15 - 24 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía Bắc sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3-4. Nhiệt độ 19 - 29 độ C.

Tây Nguyên: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 3. Nhiệt độ từ 19 - 29 độ C.

Nam Bộ:Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ 23 - 32 độ C.

Dự báo trong 3 ngày tới