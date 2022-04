Tin trưa 13/4: Thông tin mới nhất về vụ bà Phương Hằng, Quang Tèo phản bác về quảng cáo 'thuốc rởm'

Báo Pháp Luật thông tin về vụ án của bà Phương Hằng: Lại có thêm người tố cáo

Gần 1 tháng kể từ ngày bà Phương Hằng bị bắt tạm giam, những người liên quan cũng đang bị cơ quan chức năng điều tra làm rõ vai trò.

Bà Phương Hằng 'cao giọng' nói về luật nhân quả nhưng không ngờ 'nghiệp quật' vào chính đời mình

Mặc dù bà Phương Hằng đã phải trả giá trong "nhà đá" nhưng dường như cộng đồng mạng vẫn chưa thể ngừng soi mói, phán xét.

Bị khán giả cảnh cáo về chuyện quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, Quang Tèo phản bác cực gắt

Từng nhiều lần dính nghi án quảng cáo sản phẩm kém chất lượng, danh hài Quang Tèo đã khiến khán giả không khỏi thất vọng.

Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng đi lượn phố, NS Chí Trung liền nói 1 câu khiến CĐM bật cười

Xuân Bắc, Tự Long, Quang Thắng lượn phố đêm bên Pháp, nghệ sĩ Chí Trung hóm hỉnh bình luận một câu khiến CĐM 'cười bò'.

Sơn Tùng M-TP chính thức comeback với ca khúc 'There's no one at all'

Vài ngày sau khi thay avatar đen, Sơn Tùng đã chính thức tung hint đầu tiên cho màn comeback với ca khúc "There's no one at all".

Tuyên bố ly hôn, Hoàng Oanh và chồng Tây vẫn 'quấn quýt' như chưa xảy ra chuyện gì?

Nhìn khoảnh khắc chồng Tây của Hoàng Oanh bế bồng con trai chung, khán giả đều mong cả hai có thể “yêu lại từ đầu”.

