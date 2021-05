Drama giữa bà Phương Hằng và Trang Trần trong những ngày qua đã lên đến đỉnh điểm. Trong một livestream, người đàn bà thép của tỉnh Bình Dương còn mắng cựu người mẫu bằng những ngôn ngữ thậm tệ: “Tôi có dịp hẹn cô ngoài đó tôi tán cho cô vỡ mặt, cô đừng có ngồi đó chõ mõm chửi người ta!”.

Bà Phương Hằng bày tỏ, nếu gặp Trang Trần ngoài đường sẽ "táng" cho cô vài trận

Cùng ngày, Nguyễn Hồng Nhung - vợ của danh hài Xuân Bắc cũng bày tỏ đồng tình với quan điểm của bà Phương Hằng, cô chia sẻ link bài viết cùng dòng chú thích: “Em mà gặp ngoài đường em cũng táng con này. Láo với em hơn 3 năm trước chưa tính”.

Vợ Xuân Bắc cũng chia sẻ lại quan điểm của bà Phương Hằng và cho rằng, mình cũng cần "táng" cựu người mẫu này

Sau màn “khịa” của Hồng Nhung, cô chính thức tạo nên một màn khẩu chiến giữa bản thân và Trang Trần. Cả hai đã có những màn tranh cãi nảy lửa và được báo chí đưa tin miệt mài. Tuy nhiên, thay vì dùng ảnh xinh thì Trang Trần thường được truyền thông đăng tải những hình ảnh mộc mạc, đang ngồi livestream “chém gió” cực căng khiến chân dài “buồn lòng”, đăng đàn yêu cầu hãy tải ảnh make up lồng lộn.

Trang Trần đăng đàn yêu cầu được dùng ảnh xinh khi lên báo

Trang Trần viết trên fanpage của con gái mình: “Em đề nghị các anh chị báo chí đăng tin bài từ lives của em hãy công bằng nhé! Đăng ảnh em make up xinh đẹp là cũng phải đăng ảnh đối phương y chang chứ không lại bảo e bỏ tiền mua bài đăng hình make up photoshop. Làm ơn thay hình make up photoshop cho chị em lên hương nha!

P/s: Ai cập nhật mấy bài viết vụ việc này comment phần bài đăng cho em đọc lại ghi dấu trong lòng”.

Một chiếc ảnh lung linh từ Trang Trần và cả chị Nguyễn Hồng Nhung. Có lẽ nữ hoàng bán hàng online sẽ cảm thấy vui vì điều này.

Kèm theo đó là link một bài báo làm ví dụ. Theo chị, nếu như đã đăng ảnh mình không trang điểm thì chị Hồng Nhung cũng phải vậy. Bởi không thì trông chị quá lép vế, nhìn đã biết ai là kẻ thua cuộc.

Ý kiến của cư dân mạng

Ngay dưới bài viết, đông đảo khán giả cũng vào bênh vực, bày tỏ sự ủng hộ với cựu người mẫu trong trận chiến với vợ Xuân Bắc. Không khó để bắt gặp các bình luận như: “Thương Xuân Bắc thật sự, 3 bố con lai lưng xây dựng hình ảnh, vợ phá quài; “Mắc mệt với chị này. Anh Xuân Bắc điềm đạm tử tế bao nhiêu thì chị này lại ngược lại bấy nhiêu”; “Tội nghiệp anh Xuân Bắc”;...

Đông đảo cho rằng, vợ Xuân Bắc nên kết thúc trận chiến này thay vì đôi co qua lại trên mạng xã hội chuyện chẳng phải của mình