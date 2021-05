Trong những ngày qua, làng giải trí Việt “bội thực” với màn đấu tố qua lại của vợ đại gia Dũng “lò vôi” - bà Phương Hằng với loạt nghệ sĩ như Hoài Linh, Trịnh Kim Chi, Hồng Vân, Trang Trần,... Người đàn bà thép của tỉnh Bình Dương này nhiều lần khẳng định, vì muốn vụ kiện tụng của mình và ông Võ Hoàng Yên được chú ý nên không ngần ngại “đấu tay đôi” với loạt sao Việt. Phát ngôn này của bà bị đám đông gay gắt phản đối, trong đó có cựu người mẫu Trang Trần.

Trang Trần sẵn sàng đối đầu với "bà chủ Đại Nam" Phương Hằng

Cựu người mẫu không ngần ngại “bóc mẽ”, vạch trần lời nói của bà Phương Hằng khiến vợ Dũng “lò vôi” nổi đóa, dọa nạt “gặp đâu sẽ táng đó”. Có vẻ như “biết sợ”, Trang Trần livestream công khai xin lỗi, “thành tâm sám hối”, mong bà chủ Đại Nam lượng thứ, nhưng lại được vài ngày, cô lại cà khịa đối phương không trượt phát nào.

Trang Trần tiếp tục bày tỏ quan điểm đầy gay gắt

Mới đây, trang bán hàng thuộc quyền sở hữu của Trang Trần đăng tải một dòng trạng thái vô cùng gay gắt khi hay tin bà Phương Hằng tuyên bố cấm cửa các nghệ sĩ Việt đặt chân tới Đại Nam. “Sau này nghệ sĩ nào vác mặt đến đó là tổ nghiệp quật khỏi ăn cơm. Sau này má hát một mình các chương trình nha. Nghệ sĩ có tự trọng thì nghe đến show chị là bọn em té cho nhanh không bốc mùi”, bà mẹ 1 con nói. Không chỉ vậy, dưới phần bình luận cô cũng tiếp tục bày tỏ quan điểm và được nhiều người ủng hộ.

Cựu siêu mẫu tiếp tục bày tỏ quan điểm dưới phần bình luận và được đông đảo ủng hộ

Với bài viết này, dư luận chia làm hai hướng, người thì ủng hộ, cho rằng Trang Trần hành hiệp trượng nghĩa, luôn bảo vệ các nghệ sĩ Việt khỏi người phụ nữ “ương ngạnh”, chẳng ngán một ai này. Trái ngược, không ít tin rằng, cựu người mẫu mới là người đang cố gây chú ý từ dư luận, để tranh thủ bán hàng online - công việc chính của Trang Trần hiện nay. Dù không rõ thực hư ra sao nhưng bài viết lập tức thu hút sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Trang Trần khẳng định không hề "sợ" bà Phương Hằng