Cuộc chiến giữa Trang Trần và nam hacker của bà Nguyễn Phương Hằng đến nay vẫn chưa có hồi kết. Thậm chí, cả hai hẹn gặp nhau trực tiếp vào chiều nay (ngày 26/5) để làm “xanh chín” mọi chuyện.

'Trợ thủ' của bà Phương Hằng - Nhâm Hoàng Khang và Trang Khàn đại chiến 'sống còn' tại quán bún đậu



Tin nhắn hẹn gặp nhau của Nhâm Hoàng Khang và Trang Trần

Thông tin này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của CĐM. Tất cả đều đồng loạt ủng hộ Nhâm Hoàng Khang, 'tẩy chay' Trang Khàn bún đậu bởi thời gian gần đây cựu người mẫu liên tục 'mỉa mai' bà Phương Hằng và công kích 'thánh IT'.

Trang Khàn livestream chờ Nhâm Hoàng Khang đến

Đúng hẹn, Trang Khàn có mặt tại quán bún đậu, thảnh thơi livestream chờ đợi để được gặp Nhâm Hoàng Khang. "Hôm nay có trang điểm lỡ bị đánh còn đẹp... Hai team đang chờ nhau ăn bún đậu... Sau khi cãi nhau rồi thành bạn thân đấy, nhờ Khang bảo hộ Facebook nhé", Trang Khàn cho hay.

Hình ảnh Trang Trần bị lên xe công an khiến dân tình xôn xao, đồn đại ra nhiều dị bản

Thế nhưng, đợi mãi không thấy Nhâm Hoàng Khang đâu mà công an phường lại xuất hiện rồi nhẹ nhàng mời cựu siêu mẫu lên đồn giải trình vụ việc. Hình ảnh Trang Khàn bước lên xe công an lập tức gây bão mạng xã hội. Tại một nhóm trên Facebook với hơn 200 nghìn thành viên, dân tình truyền tay một đoạn chat được cho là lí do khiến cô phải lên phường làm việc.

Dân mạng bình luận, tiết lộ lí do cựu người mẫu bị lên đồn uống trà nhưng theo Trang Trần, sự thật không phải như vậy

Thế nhưng, ngay sau đó, Trang Khàn đã livestream trên fanpage chính thức để đính chính, do không có xe máy nên cô đã đi nhờ công an để lên phường giải quyết một số việc, không có chuyện bị bắt vì tụ tập đông người như đồn đoán.