Ca sĩ Uyên Linh: Những người chê bai nhan sắc người khác là kẻ mất lịch sự

Mới đây, tại chương trình Dustin on the go, ca sĩ Uyên Linh lần đầu chia sẻ đôi điều về bản thân thông qua việc trả lời câu hỏi của khán giả.

Tôi học văn khá giỏi, phải 9 phẩy mấy điểm tổng kết

Ca sĩ Uyên Linh lần đầu bộc lộ đôi điều về bản thân trên sóng truyền hình.

Nếu không làm ca sĩ, chị sẽ làm gì?

Nếu không làm ca sĩ, tôi sẽ làm cô giáo. Bố mẹ tôi đều là giáo viên. Bố tôi dạy luật tố tụng hình sự còn mẹ tôi dạy văn. Bản thân tôi rất thích ngồi chia sẻ mọi vấn đề với mọi người chứ không phải nói chuyện phiếm. Tôi học văn cũng khá giỏi, phải 9 phẩy mấy điểm tổng kết.

Tôi học ban D, toán thì vừa đủ cộng trừ nhân chia, chắc 5 điểm. Văn tôi tự cho mình phải 7, 8 điểm.

Nếu phải để dành tiền để đi xem show diễn của một nghệ sĩ nào đó, chị sẽ chọn nghệ sĩ nào?

Hiện tại, tôi rất muốn được ra nước ngoài để xem Bruno Mars diễn. Việc đầu tiên tôi làm khi được mở cửa biên giới trở lại là đi xem show của Bruno Mars.

Còn ở Việt Nam, tôi vẫn thường mua vé phòng trà để xem chú Tuấn Ngọc diễn. Nếu để mua vé đi coi, tôi muốn tới xem Sơn Tùng, Tóc Tiên và Bích Phương.

Ca sĩ Uyên Linh bức xúc bởi những người chỉ biết đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

Chị đã bao giờ nhận được ý kiến cho rằng giọng hát của chị hợp với sân khấu hát live hơn thu âm chưa?

Tôi đã từng nhận được nhiều lời nhận xét như vậy. Để hát live được trên sân khấu thì phải luyện tập một quá trình trước đó rồi. Trước khi hát live, tôi đã phải vào phòng thu hàng chục lần rồi.

Đối với tôi, việc hát live hay làm việc trong phòng thu tôi đều thích như nhau vì trong phòng thu có rất nhiều không gian, thời gian một mình để hoàn thiện bản thu của mình.

Rất khó để so sánh cảm xúc khi hát live trên sân khấu và hát trong phòng thu. Ngay cả trên sân khấu cũng mỗi lúc một khác. Hát ở địa điểm này, khán giả này, ban nhạc này là một cảm xúc khác, với sân khấu khác, ban nhạc khác lại là cảm xúc khác.

Cảm xúc trên sân khấu mang tính khoảnh khắc, tôi không biết ngày hôm đó ban nhạc đánh như thế nào, khán giả ra sao, nên rất tươi mới, không bị trùng lặp.

Còn trong phòng thu, cảm xúc như một quá trình thiền định, với người làm nhạc đó, bản phối đó, máy lập trình sẵn, lặp đi lặp lại. Nhưng nếu làm một việc gì đó đủ lâu, đủ nhiều và dành tâm trí cho nó thì dù có nhàm chán thế nào cũng tìm thấy ý nghĩa trong nó. Tôi vượt qua được nỗi chán chường để có được cảm xúc.

Chê bai nhan sắc người khác là kẻ mất lịch sự

Ca sĩ Uyên Linh: "Xã hội bây giờ tiến rất xa rồi, phẫu thuật hay không phẫu thuật không phải vấn đề lớn".

Nếu chị được trở thành một ca sĩ nổi tiếng thế giới, chị muốn trở thành ai nhất?

Ở trên thế giới, tôi muốn được trở thành Nina Simone. Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở người phụ nữ này là khả năng chơi dương cầm và cách bà hát hòa quyện vào nhau một cách rất khó tả. Bà còn là một nghệ sĩ biết đấu tranh cho nhiều thứ như nhân quyền, màu da…

Bản thân tôi thì chưa nghĩ tới gì nhiều hơn việc đi hát và được hát. Nhưng tôi tin, khi một suy nghĩ tới trong mình, mình sẽ được thôi thúc phải thực hiện nó bằng nhiều cách như viết, đóng phim, biên kịch, chụp hình…

Tuy nhiên, phải đợi suy nghĩ đó tới thì mới biết được, còn tôi bây giờ không suy nghĩ gì nhiều.

Chị nghĩ sao về phẫu thuật thẩm mỹ? Nhiều ca sĩ có thực lực vẫn bị chê bai về nhan sắc, chị thấy sao?

Những người chê bai nhan sắc người khác là kẻ mất lịch sự. Đó là những người không đáng để tôi quan tâm.

Xã hội bây giờ tiến rất xa rồi, phẫu thuật hay không phẫu thuật không phải vấn đề lớn. Vấn đề lớn là không tìm được niềm vui trong cuộc sống của mình. Cơ thể và diện mạo là của bạn, muốn làm gì thì làm.

Những người hay đánh giá người khác thế này thế nọ không bao giờ nằm trong danh sách bạn bè của tôi. Tôi không có nhu cầu gặp những người như vậy.

Người đẹp thì ai cũng thích nhìn nhưng nếu người đó có khiếm khuyết về cơ thể thì cũng đừng để nó trở thành rào cản trong việc đối xử của mình với họ.