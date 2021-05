Cao tay như Nathan Lee, đã ghét là ‘triệt hạ’ Cao Thái Sơn đến cùng: Mua sạch các bài hit!

Đầu giờ chiều ngày 20/5, làng giải trí chao đảo trước dòng trạng thái do Nathan Lee đăng tải, ai nấy đều trầm trồ trước sự chịu chi để “tiêu diệt” đối thủ của anh. Trên trang cá nhân, nam ca sĩ viết: "Nhân tiện thông báo luôn. Mình đã mua độc quyền những hit của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như: Con đường mưa, Pha lê tím, Tình yêu trở lại, Cầu vồng sau mưa… Cả nhà chuẩn bị tinh thần thưởng thức âm nhạc đỉnh cao nhé".

Nathan Lee tuyên bố đã mua lại bản quyền loạt bài hát làm nên tên tuổi Cao Thái Sơn

Chia sẻ này lập tức gây bão bởi loạt những bài hát Nathan Lee vừa kể trên thì bài nào cũng là hit của Cao Thái Sơn. Vậy bài toán được đặt ra, nếu mua hết hit của người ta rồi, thì bạn thân Hương Tràm lấy cái gì để đi biểu diễn đây. Đừng lo lắng, bởi ngay dưới bình luận, Nathan cũng trả lời thẳng thắn vấn đề này bằng một câu cực gắt, đọc xong muốn té ngửa.

Khi một khán giả hỏi mua hết hit thì Cao Thái Sơn đi hát bằng gì thì nhận được câu trả lời cực gắt của Nathan Lee

Nhiều người tỏ ra choáng ngợp trước sự chịu chơi của Nathan bởi đã không ưa ai thì nhất định sẽ “dạy” cho một bài học nhớ đời. Ngược lại quá khứ, hồi cuối tháng 4, Nathan Lee đã xảy ra khẩu chiến trên mạng xã hội với Ngọc Trinh, nếu như chính chủ im lặng thì Cao Thái Sơn lại lên tiếng bảo vệ đàn em. Để chứng minh bản thân không phải dạng vừa, giọng ca “Hoa nào anh quên” đã livestream mắng xối xả vào mặt nam ca sĩ sinh năm 1985.

Nathan Lee quả là cao tay, đã không ưa ai thì sẽ "chơi" đến cùng

Cao Thái Sơn "xui xẻo" trong một buổi trưa oi ả, bỗng nhận được tin mất sạch hit của mình

Sau đó, Cao Thái Sơn cũng đòi kiện “đối thủ” khiến sự việc thêm căng thẳng. Cách đây không lâu, Thu Minh cũng bị Nathan Lee “sờ gáy” khi anh tuyên bố cấm cô hát ca khúc mình sáng tác dù cả hai từng thân thiết.

Trước đó, anh cũng từng tuyên bố "cấm cửa" Thu Minh hát bài mình sáng tác

Dân mạng trầm trồ trước hành động của nam ca sĩ này