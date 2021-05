Showbiz Việt trong những ngày qua chưa một ngày nào nhận được hai chữ yên bình khi liên tiếp các nghệ sĩ Vbiz bị lôi vào drama của bà Phương Hằng - vợ đại gia Dũng “lò vôi” với Lương y Võ Hoàng Yên. Để “vạch mặt” đối thủ, bà chủ Đại Nam không ngần ngại “cà” hết sao Việt này lại đến người khác, gay gắt gọi những người làm nghệ thuật là đám nghệ sĩ khiến đông đảo bất bình, đặc biệt là cựu người mẫu Trang Trần.

Bà Phương Hằng đang là tâm điểm của những ngày qua bởi những màn "đấu tố", mắng nhiếc chẳng ai sánh bằng

Thậm chí, cựu người mẫu đất Bắc còn nhiều lần livestream đấu tố với người đàn bà thép tỉnh Bình Dương. Thế nhưng, cứ tưởng ân toán giữa hai người đã kết thúc khi bà mẹ 1 con chia sẻ hình ảnh nàng dâu mới của bà Phương Hằng và khen xinh, kèm một lời xin lỗi công khai thì hôm nay, cô lại khiến dân mạng muốn “lú”.

Lý do thì không có gì bất ngờ, bởi cô lại “quay xe” dùng những từ ngữ gay gắt khi nhắc về bà Phương Hằng. Cụ thể, trong một buổi livestream, khi 1 fan hâm mộ khuyên cô nên cẩn thận kẻo bà Phương Hằng tìm đến tận cửa, “táng” cho vài nhát thì Trang Trần thẳng thắn phản bác: "Tao sợ quá à. Chúng mày cứ ngày nào cũng vào Facebook của tao để nhắc đến cô chúng mày. Cô chúng mày chỉ to với chúng mày thôi, chứ với tao chưa là cái gì đâu. Cái người to ở cái xã hội này ý, là người phải khiến cho người ta cúi đầu nể phục. Chứ mà người ta cười khẩy ngồi nhìn xem làm đến đâu rồi, to quá à. Thịt người dễ ăn và máu người dễ uống quá. Chúng mày sinh ra và lớn lên cứ thích để đi, gọi là xâu xé thì cứ đấy mà làm. Rồi tao chúc mừng. Tao chỉ sợ rằng là, khi mà gọi là đống tro tàn mà không thổi bùng cháy được nữa ấy, thì lại ngồi im ở chỗ đó mà thôi".

Trang Trần lại khiến dân tình dậy sóng khi tiếp tục công khai đối đầu bà Phương Hằng

"Sức người có giới hạn mà thủ đoạn thì vô biên. Tình thế xoay chuyển rồi đấy. Nên thôi tốt nhất chúng mày có thương cô chúng mày ấy, thì chúng mày không cần phải đi bợ là một, đi khóc thuê là hai. Nếu chúng mày có thương cô chúng mày thì hãy cầu cho cô chúng mày sống yên ổn, đỡ bị mệt mỏi", Trang Trần nói tiếp.

Cuối cùng, Trang Trần khẳng định sẽ tắt hết mọi kênh liên quan đến Phương Hằng để tránh những từ ngữ không hay. Cô cũng gọi tên nhiều sao Việt để khán giả nên tập trung ủng hộ, tìm kiếm thông tin tích cực thay vì nghe những lời mắng nhiếc không hồi kết.

Trang Trần khuyên dân tình nên tập trung nghe Phi Nhung hát, xem Mạc Văn Khoa tấu hài thay vì tiếp nhận những thông tin không tích cực