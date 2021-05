Hoài Linh bỗng dưng được ‘buông tha’, bà Phương Hằng chẳng còn tha thiết kêu gọi lên tiếng

Ròng rã vài tháng bị lôi vào drama giữa bà Phương Hằng và ông Võ Hoàng Yên, Hoài Linh đều giữ im lặng nhưng gần đây, ca sĩ Hà My bỗng dưng xuất hiện và tự nhận là vợ không công khai của nam danh hài và thay mặt phát ngôn khiến vụ việc thêm gay cấn. Theo Hà My, hiện Hoài Linh có ý định gọi điện và đến tận mặt để đối chất với bà Phương Hằng thì đột nhiên, người đàn bà thép của tình Bình Dương lại chọn cách từ chối, lí do nghe vô cùng bất ngờ.

Chán mạt sát Hoài Linh, mới đây, bà Phương Hằng tuyên bố không cần nam danh hài lên tiếng vì mọi việc sớm đã rõ ràng.

Ca sĩ Hà My tự nhận là vợ không công khai của Hoài Linh và ra mặt giúp chồng giải thích, lấy lại danh dự

Chẳng là trong buổi livestream vào tối 20/05, bà Phương Hằng tuyên bố không cần Hoài Linh lên tiếng nữa. "Có những cái nghề tạo ra cái nghiệp, ở đây là 1 dấu chấm hỏi tại sao Hoài Linh đến giờ phút này vẫn không lên tiếng thì câu trả lời, giải mã cũng đã rõ rồi. Cho nên bây giờ Hoài Linh có lên tiếng hay không lên tiếng cũng chẳng còn quan trọng gì nữa rồi vì sự thật đã thối nát và chằng chịt với nhau đến mức như vậy rồi. Không còn gì để nói nữa. Mọi câu trả lời và nỗ lực của Hoài Linh là do cộng đồng phán xét, chứ với tôi bao nhiêu đó là đủ rồi. Tôi chỉ vạch trần sự thật sau ánh hào quang thế thôi", bà Hằng đanh thép nói.

Sau bao ngày bị mắng nhiếc vô độ, Hoài Linh bỗng dưng được "tha" khiến dân tình càng hoang mang