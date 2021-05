Ở nhà thì vẫn phải “lên đồ” cực chanh sả như dự thảm đỏ giống em chồng Tăng Thanh Hà

Dịch bệnh khiến tất cả mọi người đều hạn chế ra ngoài và tụ tập đông người, có vẻ đây là thiên đường với người hướng nội, nhưng với những ai làm bạn cùng những cuộc vui thì cảnh này thật không hề vui vẻ chút nào.

Dù ở nhà tránh dịch, Tiên Nguyễn cũng lên đồ cực sang chảnh

Nếu mọi người thường sẽ chọn đọc sách, xem phim, nấu ăn, dọn dẹp,... để giải trí trong mùa dịch, thì ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn có thú vui khác hẳn. "No lockdown is going to stop me from dressing up" (Tạm dịch: Chẳng có việc phong tỏa nào ngăn mình lên đồ xịn sò), nàng rich kid viết.

Ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn luôn khiến dân tình bởi vóc dáng khỏe mạnh, quyến rũ của mình

Dù ở nhà hay đi chơi Tiên Nguyễn vẫn luôn sang chảnh khiến dân tình trầm trồ không ngớt

Nhan sắc vạn người mê của Tiên Nguyễn