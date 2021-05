Sau 3 năm vướng vào các lùm xùm tình ái, Phạm Lịch chính thức lên xe hoa

Năm 2018, vũ công Phạm Lịch bất ngờ trở thành một cái tên gây xôn xao trên mạng xã hội suốt một thời gian dài bởi những tin đồn về tình ái của mình.

Phạm Lịch khoe chính thức trở thành "vợ người ta"

Sau bao năm im ắng tưởng chừng như đã thừa nhận tất cả, sáng ngày 30/5 nữ vũ công khiến công chúng ngạc nhiên khi bất ngờ khoe giấy đăng ký kết hôn với Toàn Trung, một vũ công có tiếng ở Việt Nam.

Giờ đây, cô và anh đã chính thức về chung một nhà, trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau sau 3 năm yêu xa, xóa tan các lùm xùm tình ái trước đây.

Sau nhiều sóng gió cuộc đời, Phạm Lịch giờ hạnh phúc sống cùng chồng vũ công

Phạm Lịch chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình: "Giấy vào nhà chung có rồi đây. Dịch quá nhà cháu túm tụm lại không đi linh tinh cho an toàn ạ".

Nhìn vào hình ảnh mà nữ vũ công chia sẻ, ai cũng thấy cô đang có được một cuộc sống hôn nhân vô cùng hạnh phúc qua nụ cười và khuôn mặt tươi tắn. Bên dưới phần bình luận cũng có rất nhiều lời chúc phúc từ những người hâm mộ.

Theo thông tin nhận được, chồng Phạm Lịch cũng là một vũ công có tiếng, anh đã từng tham dự cuộc thi So You Think You Can Dance 2021 cùng với những nghệ sĩ nổi tiếng như Lâm Vĩnh Hải, Hiền Sến, Quang Đăng,…

Phạm Lịch tỏ ra hạnh phúc ngập tràn mỗi khi nhắc đến chồng

Khi nhắc đến chồng của mình, Phạm Lịch hạnh phúc tiết lộ anh Toàn Trung là một người sống tình cảm, biết quan tâm, chăm sóc người khác. Nhờ có anh mà cô đã không còn quá bận tâm đến drama tình cảm từng chấn động showbiz trước đây.