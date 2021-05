Trong những ngày qua, Hoài Linh là nam nghệ sĩ vướng phải nhiều lời mạt sát, chỉ trích thậm tệ từ nữ đại gia Phương Hằng. Theo bà, anh Bốn đã cấu kết với Lương y Võ Hoàng Yên tham gia các hoạt động từ thiện nhằm chiếm đoạt tài sản của dân tình. Dù ai nói ngả nói nghiêng, nam danh hài vẫn quyết định giữ im lặng, nhưng người thân, bạn bè xung quanh lại thi nhau lên tiếng đính chính, bênh vực, trong đó có Hà My - người tự nhận là vợ cũ NS Hoài Linh.

Vợ cũ Hoài Linh livestream khóc lóc xác nhận Hoài Linh trong sạch, không hề làm điều khuất tất như bà Hằng nói

Không lâu sau, phía bà Phương Hằng liền lên tiếng

Trong sáng nay ( 19/5), Hà My lại khiến showbiz Việt chao đảo trước bài viết khóc than những oan trái mà chồng đang phải nhận, thậm chí người phụ nữ này còn không ngần ngại hẹn gặp bà Phương Hằng để xanh chín. Ngay lập tức, người đàn bà thép đến từ tỉnh Bình Dương liền dùng tài khoản có tích xanh để viết status đầy ẩn ý: “Sự thật là thật sự nhé quý vị. Chúc quý vị ngày mới bình an, nhớ đón xem tin rất vui và hot vào 18h30 hôm nay”.

Trợ lý của bà Phương Hằng cũng ra thông báo tương tự về lịch hẹn livestream

Tại trang cá nhân của trợ lý bà Phương Hằng cũng đăng status hẹn gặp dân mạng trong buổi bóc trần sự thật tối nay. "Vào lúc 18h30 tối nay tôi sẽ trực tuyến cùng quý vị về những bí mật mà hôm nay Phương Hằng tôi sẽ bật mí vì sự thật vẫn là sự thật nhé quý vị", tài khoản này cho hay.

Bà Phương Hằng hẹn tối nay "một lần nói hết" những sự thật khủng khiếp trong giới showbiz

Hà My khẳng định mình là vợ của Hoài Linh nên có quyền lên tiếng minh oan thay