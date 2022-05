Diễn viên Yoon Eun Hye nói gì khi tin đồn hẹn hò với ‘người năng lực’ Kim Jong Kook râm ran trở lại?

‘Người năng lực’ Kim Jong Kook và ‘thái tử phi’ Yoon Eun Hye vốn là cặp đôi thường xuyên được cộng đồng mạng gán ghép, nhiệt tình ‘đẩy thuyền’ trong suốt 16 năm qua. Kể từ câu chuyện diễn ra trong show X-Man phát sóng năm 2005, trong trò chơi Đương Nhiên Rồi, khoảnh khoắc Kim Jong Kook ngại ngùng bịt tai Yoon Eun Hye lại lúc phải trả lời câu hỏi liệu có ghét cô nàng không đã khiến cộng đồng không ngừng dậy sóng vì ‘phản ứng hóa học’ quá đỉnh của hai người. Phân cảnh tình cảm này thậm chí đã trở thành tình huống kinh điển trong các chương trình tạp kỹ tại Hàn Quốc và vẫn được nhắc lại cho đến ngày hôm nay.

Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye là một trong những 'chiến hạm' lâu đời của Kbiz

Phân cảnh tình cảm của cả hai trong chương trình X-Man năm 2005...

... là một huyền thoại trong lịch sử show tạp kỹ, giải trí Hàn Quốc

Tuy nhiên, bất chấp những mong đợi của mọi người, dường như mối quan hệ giữa Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye chỉ dừng lại ở mức độ đồng nghiệp, bạn bè, đặc biệt là khi cả hai chưa từng bị bắt gặp đi chơi với nhau hay có những tương tác quá thân thiết cả trên mạng xã hội lẫn cuộc sống hàng ngày. Mãi cho đến gần đây, tin đồn Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye từng hẹn hò trong quá khứ lại một lần nữa rộ lên, bắt nguồn từ câu chuyện về ‘sổ tay tin nhắn tình yêu’ mà cả Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye từng đề cập đến, liên quan đến chuyện tình cảm không mấy tốt đẹp nay đã tan vỡ của cả hai người.

Cụ thể, trong video được đăng tải lên một kênh YouTube vào ngày 17/05, Yoon Eun Hye có thẳng thắn kể một sự việc về người yêu cũ: “Đàn ông thường gửi nhiều tin nhắn lúc mới quen nhau. Tuy nhiên thời gian trôi qua, càng lúc họ càng ít gọi điện nhắn tin hơn và khiến bạn gái thất vọng. Từ góc nhìn của người đàn ông, anh ta tự nhận mình làm tốt từ đầu tới cuối. Nhưng mà người phụ nữ thì lại thấy buồn bực, sẽ suy nghĩ kiểu: Đã không làm đến nơi đến chốn thì thôi ngay từ đầu đừng làm nữa.”

Yoon Eun Hye chia sẻ về bạn trai cũ trong một video được đăng tải lên YouTube

Đặc biệt, Yoon Eun Hye cón tiết lộ về tuyệt chiêu chiêu mà mình từng dùng để đối phó với người bạn trai vô tâm: “Tôi từng viết lại hết mọi tin nhắn bạn trai cũ gửi cho mình vào một quyển sổ rồi tặng cho ảnh đọc. Người cũ của tôi là một người tốt. Sau khi đọc xong, anh ấy hẳn cũng cảm thấy có lỗi khi biết mình đã dành quá ít thời gian quan tâm chăm sóc, tin nhắn ngày càng ngắn ngủn. Khi ấy tôi là người chơi hệ chuyên nghiệp. Các bạn nữ không cần tranh đấu vật lộn với chuyện nhắn tin làm gì đâu. Chỉ cần khiến cho đối phương cảm thấy rằng tin nhắn của bản thân rõ ràng ngắn hơn lúc trước là được.”

Yoon Eun Hye từng tặng bạn trai cũ cuốn 'sổ tay tin nhắn tình yêu' để đối phó với sự vô tâm của anh chàng

Tâm sự trên của Yoon Eun Hye khiến tin đồn cô từng hẹn hò với ‘người năng lực’ Kim Jong Kook râm ran trở lại. Bởi vì về phía Kim Jong Kook, anh chàng cũng từng có chia sẻ gần giống về người bạn gái cũ trên sóng truyền hình SBS, chương trình My Little Old Boy phát sóng vào năm 2018. Theo đó, Kim Jong Kook đã không ngần ngại giới thiệu cho khán giả về một quyển sổ do bạn gái cũ gửi tặng và kể lại: “Từng có một người tự tay viết xuống từng tin nhắn tôi gửi. Người đó từng gọi tôi là hoàng tử bạch mã của cô ấy. Sau đó tin nhắn càng ngày càng ngắn dần. Tin cuối cùng gửi đi là lúc 22h đêm ngày 14/09, chỉ có vỏn vẹn mấy chữ: Anh đi tập gym đây.”

“Tôi cần yên tĩnh ở một mình một lúc.” – Thời điểm kết thúc câu chuyện, Kim Jong Kook đã nói với người quay phim như vậy để rồi tự mình lặng lẽ cúi đầu đọc lại quyển sổ.

Kim Jong Kook từng chia sẻ câu chuyện tương tự câu chuyện của Yoon Eun Hye trên truyền hình vào năm 2018

Quay trở lại với câu chuyện của hiện tại thì có một chi tiết rất đáng ngờ đã xảy ra sau khi tin đồn về chuyện Yoon Eun Hye là người bạn gái cũ từng tặng ‘sổ tay tin nhắn tình yêu’ cho Kim Jong Kook lan rộng. Cụ thể, video có sự xuất hiện của Yoon Eun Hye đột ngột biến mất trên nền tảng mạng xã hội YouTube. Chỉ đến ngày 18/05, video mới được đăng tải lại đính kèm lời giải thích: “Video trước có vấn đề về file, chúng tôi không còn cách nào khác phải xóa bỏ nó.”

Bên cạnh đó, đại diện của Yoon Eun Hye cũng nói thêm: “Tin đồn hẹn hò trong quá khứ là hoàn toàn vô căn cứ.”

Yoon Eun Hye phủ nhận chuyện từng hẹn hò Kim Jong Kook trong quá khứ

Trước tuyên bố đến từ phía ‘thái tử phi’ xinh đẹp, đông đảo người hâm mộ đang cảm thấy hết sức hỗn loạn, một phần buồn bã vì chuyện cả hai từng yêu nhau là không có thật, một phần lại cảm thấy nhẹ nhõm và tràn trề hi vọng vào một tương lai tươi sáng cho hai người, bởi vì nếu trong quá khứ chưa từng có chuyện chia tay thì biết đâu trong tương lai Kim Jong Kook và Yoon Eun Hye vẫn có cơ hội trở thành một cặp đôi vàng của làng giải trí Hàn Quốc.