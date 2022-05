‘Mẹ đơn thân’ Thiên An bất ngờ khoe ảnh mặc váy cưới xinh đẹp, nói 1 câu khiến ai cũng xót xa

Với vẻ ngoài xinh đẹp, nữ tính cùng thần thái mang hơi hướng tiểu thư đài các, Thiên An vốn đã được nhiều người biết đến dưới tư cách là một hot girl mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều tháng qua, tên tuổi của cô càng được nhắc tới nhiều hơn sau ồn ào tình cảm cùng Jack – nam ca sĩ sở hữu cộng đồng người hâm mộ đông đảo, cuồng nhiệt.

Ồn ào tình cảm giữa Jack và Thiên An từng khiến Vbiz 'dậy sóng'

Cặp đôi có với nhau một cô con gái nhưng Jack bị cho là đã chối bỏ trách nhiệm với hai mẹ con Thiên An

Giờ đây, sau khi mọi sóng gió đã phần nào được giải quyết, Thiên An hiện đang xây dựng hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, tự chủ, mạnh mẽ bước qua đổ vỡ tình cảm. Chưa dừng lại ở đó, người đẹp còn hoạt động nghệ thuật hết sức chăm chỉ, tích cực tham gia nhiều dự án khác nhau để xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc cho bản thân cùng con gái nhỏ.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Mưu Kế Thượng Lưu đã khiến người hâm mộ phải xuýt xoa, khen ngợi khi công khai bộ ảnh mới vô cùng đặc biệt. Theo đó, Thiên An đã khéo khoe nhan sắc rạng ngời trong bộ váy cưới màu trắng hết sức lộng lẫy, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, tinh khôi nhanh chóng hút hồn đông đảo cư dân mạng.

Trên trang cá nhân, Thiên An khéo khoe bộ ảnh chụp cùng váy cưới

Nhan sắc xinh đẹp của Thiên An trong bộ váy cưới màu trắng lông lẫy gây ấn tượng

Nữ diễn viên khiến người hâm mộ phải trầm trồ với sắc vóc đáng ngưỡng mộ

Đính kèm bộ ảnh, người đẹp cũng không ngại ngần chia sẻ về nguyện ước giản dị nhưng đầy thiêng liêng của bất cứ người con gái nào: “Mong rằng trong tương lai sẽ vinh hạnh được chụp bộ ảnh cưới trọn vẹn và xinh đẹp.”

Bài đăng của Thiên An trên trang cá nhân

Thông qua những hình ảnh cùng dòng trạng thái kể trên có thể thấy, dù đã từng không gặp may trong chuyện tình cảm nhưng Thiên An vẫn đang tin tưởng vào một tương lai hạnh phúc dành cho mình, đồng thời không ngừng hi vọng vào một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình bộ váy cưới và trở thành cô dâu xinh đẹp, hạnh phúc, có được một bộ ảnh cưới thật trọn vẹn, ngọt ngào.

Bất chấp đổ vỡ tình cảm, DV Thiên An vẫn bày tỏ mong muốn sẽ có một ngày được trở thành cô dâu xinh đẹp

Hi vọng ước mơ của 'mẹ đơn thân' Thiên An về một tương lai được mặc váy cưới và có bộ ảnh cưới trọn vẹn sẽ sớm trở thành hiện thực

Sau khi được đăng tải, bộ ảnh mới của Thiên An đã nhận về sự ủng hộ, cổ vũ của cộng đồng mạng. Chỉ sau một khoảng thời gian ngắn công khai, bài đăng đã thu về lượt tương tác ‘khủng’ cùng rất nhiều bình luận khen ngợi, động viên.