Em chồng Hà Tăng tuyên bố kết hôn với Linh Rin, tình cũ Hoàng My bỗng có động thái khó hiểu

Những ngày gần đây, dường như mọi sự chú ý của dân tình đều đổ dồn vào thông tin Phillip Nguyễn – con trai tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn và cũng là em chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà – chuẩn bị lên xe hoa cùng người mẫu Linh Rin hậu ba năm yêu đương, tìm hiểu. Vậy là, trước bao mong ngóng của cư dân mạng, cặp đôi đã có một cái kết hạnh phúc sau thời gian dài gắn bó, điều này khiến ai ai cũng đều cảm thấy hết sức hoan hỉ, vui mừng.

Cặp đôi Phillip Nguyễn và Linh Rin chuẩn bị làm đám cưới sau ba năm yêu

Chẳng thế mà trên các diễn đàn, nhiều người đã nhanh chóng gửi lời chúc phúc đến cả hai. Trong đó, đáng chú ý có thể kể đến bài đăng đầy ẩn ý của Á hậu Hoàng My – một trong những người yêu cũ xinh đẹp, sang chảnh của Phillip Nguyễn. Cụ thể, cô viết:

“I'm so happy for you! Best wishes on your wonderful journey, as you build your new lives together. May the love you share today grow stronger as you grow old together. Happy marriage!”

(Tạm dịch: Em rất mừng cho hai người! Thân gửi tới hai người những lời chúc tốt đẹp nhất trên chuyến hành trình tuyệt vời, khi hai người cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Chúc cho tình yêu mà hai người chia sẻ ngày hôm nay sẽ ngày càng thắm thiết, khi hai người cùng nhau già đi. Chúc hôn nhân của hai người sẽ hạnh phúc!)

Bài đăng trên trang cá nhân của Á hậu Hoàng My...

... được cho là để gửi lời chúc phúc đến tình cũ Phillip Nguyễn và Linh Rin

Sau khi được đăng tải, dòng trạng thái ngắn nhưng đầy chân thành của Hoàng My đã thu hút sự quan tâm, chú ý của công chúng, dư luận. Có thể thấy, dù không trực tiếp nhắc đến tên bất kì ai nhưng nội dung của chia sẻ khiến bất kì ai đọc được cũng sẽ dễ dàng liên tưởng đến Phillip Nguyễn, người cũ của nàng Á hậu cùng đám cưới rất được ủng hộ với Linh Rin. Trước những lời bộc bạch của cô, đa phần mọi người đều cảm thấy hết sức ấm lòng.

Việc Hoàng My gửi lời chúc phúc đến Phillip Nguyễn khiến nhiều người cảm thấy không khỏi ấm lòng

Cả hai từng có thời gian mặn nồng bên nhau và đã chia tay cách đây gần mười năm

Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi về việc liệu rằng Á hậu Hoàng My có thực sự vui vẻ khi gửi lời chúc mừng đến tình cũ hay không. Ngoài ra, họ cũng tò mò về cảm xúc của Linh Rin, Phillip Nguyễn là như thế nào, liệu cặp đôi có cảm thấy thoải mái với lời chúc này của Hoàng My? Tuy vậy, sau tất cả, đây vẫn chỉ là những phỏng đoán, thắc mắc của cộng đồng mạng, thực hư ra sao vẫn chỉ có người trong cuộc mới nắm rõ.

Được biết, trước đó, Phillip Nguyễn từng có khoảng thời gian hẹn hò Á hậu Hoàng My. Cặp đôi được cho là bén duyên vào năm 2012, có sự tương xứng nhất định cả về học thức lẫn ngoại hình. Dù nhận về nhiều phản ứng tích cực cho chuyện tình cảm ngọt ngào của mình song Hoàng My cùng Phillip Nguyễn lại khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối khi chấm dứt mối quan hệ vào năm 2013.