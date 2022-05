YG ra thông báo quan trọng TRESURE sẽ tạm thời hoạt động với 10 thành viên

Theo YG, TREASURE sẽ tạm thời quảng bá với tư cách là nhóm nhạc 10 thành viên, ngoại trừ Bang Yedam và Mashiho. Được biết, Bang Yedam quyết định tập trung vào việc học âm nhạc 1 thời gian bởi nam idol muốn củng cố hơn khả năng sản xuất của mình với tư cách nghệ sĩ. Còn Mashiho cũng sẽ tạm thời nghỉ ngơi do vấn đề sức khỏe.

"Chúng tôi luôn nỗ lực để hỗ trợ và phát triển các nghệ sĩ, đồng thời đặt sức khỏe của nhóm lên hàng đầu. Sau khi thảo luận đầy đủ với các thành viên Treasure, chúng tôi đã quyết định cho hai thành viên nghỉ ngơi nhiều hơn, vì vậy chúng tôi mong người hâm mộ hãy thông cảm và ủng hộ nhóm", YG thông tin thêm.

TREASURE sẽ tạm thời hoạt động với 10 thành viên

Ngoài ra, YG cũng có kế hoạch trở lại với album mới vào mùa hè năm nay. Nhóm đã lựa chọn xong ca khúc chủ đề, quá trình thu âm, học vũ đạo và quay MV cũng sẽ sớm được bắt đầu. YG quyết định cho TREASURE comeback sớm vì họ có 1 dự án lớn mừng kỷ niệm 2 năm debut của nhóm.

Treasure là nhóm nhạc đầu tiên của YG comeback trong năm 2022

Trước đó, nhóm nhạc nam tân binh TREASURE của YG Entertainment đã có một buổi họp báo trực tuyến để quảng bá cho album "The Second Step: Chapter One". Trở lại với album mới sau 1 năm 1 tháng, TREASURE là nhóm nhạc đầu tiên của YG comeback trong năm 2022. Chia sẻ về cảm xúc khi là nhóm nhạc đầu tiên comeback trong năm 2022, thành viên Jihoon cho biết:

"Tôi thậm chí còn không nghĩ đến vấn đề đó. Tôi rất phấn khích khi chuẩn bị cho sự trở lại này, nhưng mọi người xung quanh đã nói về việc ấy. Có rất nhiều áp lực và lo lắng, nhưng tôi chấp nhận rằng các bạn đặt kỳ vọng cao. Tôi đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Treasure là 'em út' trong công ty YG

Được biết, TREASURE là nhóm nhạc nam thứ tư của YG Entertainment được thành lập thông qua chương trình truyền hình sống còn YG Treasure Box. Nhóm nhạc gồm tất cả 12 thành viên là Haruto, Hamada Asahi, Kim Jun-kyu, Choi Hyun-suk, Yoshinori, Mashiho, So Jung-hwan, Jihoon, Kim Do-young, Bang Ye-dam, Yoon Jae-hyuk, Park Jeong-woo.

Hiện tại, thông tin TREASURE tạm thời hoạt động với 10 thành viên vẫn thu hút sự chú ý, quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.