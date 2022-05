Dự báo thời tiết chiều và đêm 27/5: Bắc Bộ tiếp tục đón mưa giông lớn, có khả năng xuất hiện mưa đá

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, Bắc Bộ tiếp tục mưa rào và giông, cục bộ mưa vừa, mưa to đến rất to. Riêng khu vực Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái,... có mưa vừa, mưa to đến rất to, chủ yếu và chiều tối và đêm.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông vào chiều tối. Hình thái thời tiết này sẽ kéo dài đến khoảng ngày 30/5.

Dự báo thời tiết chiều và đêm 27/5

Dự báo thời chiều nay 27/5

Hà Nội

Chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ 24-31 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, ngày có mưa rào và giông.

Nhiệt độ từ 25-32 độ C.

Dự báo thời đêm nay 27/5 và sáng mai 28/5

Hà Nội

Ngày nắng, chiều tối có mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ 26-33 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh

Có mây, có mưa rào và giông.

Nhiệt độ từ 26-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và giông vài nơi. Chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió nhẹ. Nhiệt độ 22 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Gió đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ 22-30 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông; phía Nam có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ 23-33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Nhiệt độ 24-34 độ.

Tây Nguyên: Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 20-30 độ.

Nam Bộ: Có mây, đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng; riêng tối nay và chiều tối mai có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Nhiệt độ 23-33 độ.