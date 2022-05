Tưởng đã ‘có nơi có chốn’ với Khả Ngân, Thanh Sơn lộ nghi vấn ‘dan díu’ với gái một con

Mới đây, trên trang cá nhân, Lương Thu Trang đã chia sẻ hình ảnh thân mật bên Thanh Sơn để nhá hàng cho dự án mới của vũ trụ điện ảnh VFC. Cô viết: ''Đang làm chị sang làm em có ngượng không?''.

Được biết, trong phim mới, Lương Thu Trang và Thanh Sơn sẽ hóa thân thành 1 cặp đôi "chị-em"

Dòng chia sẻ của nữ diễn viên nhanh chóng nhận được lượng tương tác khủng từ người hâm mộ. Được biết, trong thời gian sắp tới, nữ diễn viên sinh năm 1990 sẽ tham gia vào bộ phim mới của VFC có tên Đấu Trí. Cô và Thanh Sơn sẽ vào vai cặp đôi chị - em trong bộ phim truyền hình, hứa hẹn sẽ gây viral này.

Lý do nữ diễn viên tỏ ra ngại ngùng khi từ “chị” thành “em” trong lần này bởi ngoài đời, cô hơn Thanh Sơn 1 tuổi. Bỗng dưng thành “em”, “bà mẹ 1 con” có chút ngượng ngùng.

Được biết, trong Đấu Trí, Thanh Sơn sẽ vào vai Đại úy Vũ, trong khi đó, Lương Thu Trang thủ vai gì vẫn là 1 ẩn số với công chúng. Cô chưa hề hé lộ sẽ đảm nhận vai trò gì trong bộ phim lần này.

Đấu Trí sở hữu nhiều gương mặt quen thuộc của khán giả truyền hình

Đấu Trí được Trung tâm Sản xuất phim truyền hình Việt Nam phối hợp với Bộ Công an thực hiện nhân kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022), do NSƯT Nguyễn Danh Dũng và Bùi Quốc Việt làm đạo diễn. Đây cũng là bộ phim về đề tài công an sau Phố Trong Làng, Mặt Nạ Gương - từng “làm mưa, làm gió” trong thời gian qua.

Với bộ phim này, khán giả sẽ có cơ hội gặp lại nhiều gương mặt quen thuộc như Tô Dũng, Anh Đào, Lưu Duy Khánh,... Những cảnh đầu tiên đã được thực hiện tại Lào Cai, hứa hẹn sẽ mang lại 1 sản phẩm nghệ thuật bùng nổ về mặt cảm xúc, lẫn hình ảnh, nội dung.