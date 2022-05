Vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Diễm My vẫn 'bặt vô âm tín', Công an Long An phải ra quyết định truy tìm

Chiều 16/5, Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An do bị can Lê Tùng Vân và đồng bọn thực hiện.

Công an tỉnh Long An truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ điều tra vụ Tịnh thất Bồng Lai

Cũng trong cùng ngày, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An chia sẻ, đã ra quyết định truy tìm cô gái có tên Võ Thị Diễm My, 23 tuổi, ngụ tại số 15/2, đường số 20, KP.1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP HCM. Lý do có thông cáo này bởi nhận được đơn cầu cứu lẫn tố cáo của gia đình Diễm My. Cũng như xét thấy, cô có liên quan đến hoạt động phạm tội của một số bị can sống tại Tịnh thất Bồng Lai nên phía Cơ quan Công an cũng đã khẩn trương tìm Diễm My để phục vụ công tác điều tra.

Bà Cao Thị Cúc cùng thầy trò nhà ông Lê Tùng Vân 'Tịnh thất Bồng Lai'

Trước đó, cộng đồng mạng xôn xao trước màn "giằng co" của phía gia đình Diễm My với những người trong Tịnh thất Bồng Lai. Nguyên do cha mẹ Diễm My nghi ngờ con gái bị dụ dỗ đến đây sinh sống. Đặc biệt, họ cho rằng, một số người ở Tịnh thất đã có những hành vi lạm dụng, xâm hại đến con gái mình.

Ai nhìn thấy Diễm My, đề nghị liên hệ với Công an tỉnh Long An để phối hợp giải quyết

Còn về phía dư luận, nhiều đồn đoán về việc Diễm My đã bị giấu kín dưới hầm để sinh con và cha của đứa bé không ai khác chính là một trong những người sống tại Tịnh thất Bồng Lai. Thực hư chưa rõ ra sao nhưng hiện tại Diễm My vẫn "bặt vô âm tín". Vậy, Công an tỉnh Long An buộc lòng ra thông báo truy tìm tung tích của cô gái này để điều tra, làm rõ mọi tin đồn.

Theo đề nghị của phía Công an tỉnh Long An, những ai phát hiện ra Võ Thị Diễm My ở đâu cần báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra hoặc công an gần nhất để phối hợp giải quyết.