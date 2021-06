Mối quan hệ của NS Duy Phương với hai con ruột Lê Lộc, Duy Phước hiện nhận được sự chú ý trong thời gian qua. Mới đây, khi có dịp tâm sự về con gái Lê Lộc - nữ nghệ sĩ trẻ nhận được sự chú ý qua các vai diễn trên truyền hình, đặc biệt là nhờ màn tìm người yêu nhờ chương trình Người Ấy Là Ai.

Duy Phương cùng cô con gái ruột Lê Lộc

Theo nam nghệ sĩ, con gái từng có lần vi phạm giao thông nhưng có thái độ bất hợp tác, ra vẻ mình là người nổi tiếng nên muốn châm chước. Lê Lộc liên hệ với bố để được trợ giúp, ông đã nhắc nhở con và muốn chia sẻ câu chuyện này để nhắc nhở thái độ của không ít nghệ sĩ thời buổi này.

"Mấy năm trước, Lê Lộc đi đường bị công an thổi xe và phạt, liền gọi tôi ra xem tình hình thế nào. Tôi chạy ra bảo với công an: 'Con anh nó vi phạm, em thương thì cho nó đi, còn không thì góp ý với nó rồi lập biên bản'. Người công an đó bảo tôi: 'Em lập biên bản mất rồi. Tôi nghe vậy cũng đồng ý, lỡ rồi thì thôi. Lê Lộc lúc đó mới quay qua cằn nhằn: 'Trời ơi, đã bảo đừng lập biên bản mà vẫn lập biên bản'. Tôi lập tức nhắc Lê Lộc: 'Con không được nói vậy. Chú công an đã lỡ ghi biên bản rồi thì thôi chấp nhận đi. Giả dụ ba ra sớm một chút, trước khi chú công an ghi biên bản thì chú ấy có thể nể tình ba là nghệ sĩ mà tha cho con, nhưng chú ấy lỡ ghi rồi thì con phải chấp nhận", Duy Phương kể lại.

Chia sẻ về lý do nhắc lại câu chuyện “xưa thật là xưa” của con gái, Duy Phương muốn các sao Việt nên lấy đó làm gương, đừng lợi dụng có tí danh tiếng là ra đường sai mà muốn người ta bỏ qua. "Nghệ sĩ sống là phải như vậy, đừng ỷ mình là nghệ sĩ mà cằn nhằn, mạt sát, tỏ thái độ lên mặt, khó chịu với người khác. Hoàn toàn không chấp nhận được đâu, cho dù con có đúng. Dù Lê Lộc là con tôi nhưng tôi vẫn phải nói thẳng với nó những điều đó. Chuyện này là hoàn toàn có thật", chồng cũ Lê Giang bộc bạch.

Được biết, khoảng thời gian gần đây 3 cha con Duy Phương, Duy Phước và Lê Lộc đang trong thời kỳ "cơm không lành, canh chẳng ngọt"

Cách đây không lâu, nam diễn viên từng chia sẻ 1 clip lên Youtube nói về thái độ của các nghệ sĩ hiện nay: "Nghệ sĩ để lại tấm lòng trong lòng khán giả khó lắm các bạn. Nghệ sĩ cũng là người dân bình thường thôi. Có những nghệ sĩ được cho là đương thời, là hot, bước đến chỗ đông người ra kiểu ta là nghệ sĩ, ăn trên ngồi trước, ngồi trên đầu trên cổ và cho là hiểu biết. 5 sẵn trên Không có đâu các bạn, nghệ sĩ từ thời 'tạo thiên' vẫn là nghệ sĩ - 2 tiếng đơn thuần. Mình so ra cũng không bằng Thạc sĩ, Kỹ sư, bác sĩ... đâu. Người ta miệt mài học vấn 5, 7 năm mới tốt nghiệp. Mình chỉ có tài năng, hát hay, duyên dáng, đủ thứ trò để làm người ta cảm tình hơn, rồi mình thành nghệ sĩ. Chứ nói sự thật ra về trình độ, xin lỗi xét lại mình không bằng họ đâu, không là ông gì cao sang hơn họ hết".

Duy Phương cũng tỏ ra thất vọng về thái độ “bước đến chỗ đông người là ra vẻ ta đây, nghệ sĩ ăn trên ngồi trước” của không ít đồng nghiệp. Đồng thời, thể hiện sự chán nản trước cách hành xử của các con ruột nhưng không muốn chuyện trong nhà xấu xa mà đem phô cho thiên hạ bàn tán.

"Tôi nói vậy thôi, các bạn hiểu được rằng trong người tôi, trong cuộc sống gia đình tôi - gia đình của nghệ sĩ này có những nỗi niềm không thể nói ra. Vì sao? Vì trong cuộc sống hiện tại tôi không làm được tiền, tôi khó khăn. Tôi nói ra, con tôi nó không ok đâu các bạn. Khi nào tôi có tiền nhiều, tôi nói ra, con tôi nó 'Dạ, dạ ba, dạ...' Còn bây giờ lời nói gì rồi cũng khó. Con tôi nó không ok, nó chạy theo những ánh hào quang. Thì con cứ chạy đi. Khi nào con mỏi gối thì con tìm về ba. Vậy thôi!", Duy Phương trải lòng.

Duy Phương tỏ ra thất vọng về cách hành xử "mâm trên ngồi tót sỗ sàng" vì nghĩ mình là nghệ sĩ của không ít sao Việt hiện nay

Ông nói thêm, thời gian gần đây xuất hiện trên truyền thông hơi nhiều nên bị vợ ba nhắc nhở bởi không muốn chồng dính vào những lùm xùm không đáng có. Thế nhưng, quan điểm của nam diễn viên lại trái ngược.

"Những gì tôi nói vừa qua là lời chân thật nhất. Tôi nói một cách công tâm chứ không nói xấu gì ai hết. Tôi nói để mọi người nghe và hiểu được những tâm tư, tình cảm của mình, nói để mong mọi thứ được tốt đẹp, trong sạch hơn", Duy Phương bày tỏ.